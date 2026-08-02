Горят НПЗ и аэродром "Энгельс-2": дроны прорвались вглубь РФ

В результате атаки дронов в Саратове загорелся один из старейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти".

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Нападение на Саратовскую область РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Саратовскую область РФ атаковали беспилотники

На территории Саратовского НПЗ возник пожар

Взрывы также прозвучали в районе аэродрома "Энгельс-2"

В ночь на 2 августа Саратовскую область России атаковали беспилотники. Под удар могли попасть нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.

Сообщения об угрозе со стороны дронов в России начали появляться около 02:00. Примерно через час появилась информация о последствиях атаки.

видео дня

Местные жители публиковали кадры масштабных пожаров и густого дыма. Огонь был виден на значительном расстоянии от мест возгорания.

Пожар в Саратовской области РФ - видео:

Пожар в Саратове / Фото: скриншот

По данным мониторинговых каналов, после ударов на территории Саратовского НПЗ возник пожар. На обнародованных кадрах видно яркое сияние над промышленной зоной.

Впоследствии губернатор Саратовской области подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, в результате ударов была повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе.

Что известно о Саратовском НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть", является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Предприятие занимается переработкой нефти и производством нефтепродуктов. По предварительным данным, горит установка ЭЛОУ-АВТ-6 (1-4).

По данным на 2023 год, объем переработки нефти на заводе составил около 4,8 млн тонн. Проектная мощность завода составляет около 7 млн тонн нефти в год.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о предварительном поражении нескольких технологических установок на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По его данным, под удар могли попасть, в частности:

установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600;

установка электрообезсоления и атмосферно-вакуумной перегонки ЭЛОУ-АВТ-6;

установка каталитического риформинга Л-35-11/300;

установка изомеризации пентан-гексановой фракции.

Пожар в Саратове / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на аэродром "Энгельс-2".

Помимо атаки на НПЗ, взрывы также были слышны в районе военного аэродрома "Энгельс-2". Местные жители опубликовали видео, на которых, вероятно, запечатлен момент мощного взрыва на территории авиабазы.

Энгельс-2 / Главред - инфографика

Аэродром "Энгельс-2" является одной из ключевых баз стратегической авиации России. Там дислоцируются бомбардировщики, которые РФ использует для нанесения ударов по территории Украины.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по словам очевидцев, горит крупный НПЗ "ЛУКОЙЛ", а перед этим были слышны взрывы. Согласно сообщениям, огнем охвачены технические эстакады между установками АВТ-4 и АВТ-5 на заводе.

Губернатор Волгоградской области подтвердил факты ночных взрывов и пожаров на промышленных объектах региона. Местные источники отмечали, что горят склады Wildberries и НПЗ в Волгограде, и есть пострадавшие.

Служба безопасности Украины сообщила об ударах беспилотников по объектам топливной и военной инфраструктуры РФ. В заявлении указано, что поражены три НПЗ в Башкортостане и четыре радиолокационные станции в Краснодарском крае.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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