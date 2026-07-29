Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ России

Главное из новости:
- В Перми горит крупный НПЗ "ЛУКОЙЛ"
- Очевидцы сообщают о вероятном "прилете"
- Официальных комментариев о разрушениях пока нет
В российской Перми на фоне появления дронов произошёл масштабный пожар на стратегическом объекте топливно-энергетического комплекса - нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Об этом сообщают OSINT-каналы, в частности Exilenova+, а также местные жители в социальных сетях.
Подробности инцидента
По словам очевидцев, огнем охвачена значительная часть территории предприятия. Перед возникновением пожара местные жители слышали звуки, похожие на взрывы, из-за чего в сети активно обсуждают версию о "ударе" по гиганту нефтепереработки.
Официальные представители местных властей и руководство компании "ЛУКОЙЛ" пока воздерживаются от комментариев и не подтвердили причины пожара.
Позже в Exilenova+ сообщили, что, согласно геолокации, горят технические эстакады между установками АВТ-4 и АВТ-5 на данном заводе.
Смотрите кадры пожара на НПЗ в Перми:
Почему этот объект важен
Завод "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" входит в число ключевых и самых мощных объектов нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Предприятие специализируется на глубокой переработке сырья и обеспечивает рынок широким ассортиментом моторного топлива и нефтехимической продукции.
Раскрыты новые планы ударов по объектам РФ
Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина готовится к расширению ударов по целям в России, в частности по газовой инфраструктуре.
Это станет отдельным вызовом для россиян, поскольку на газе у них работают практически все электростанции, а также удары Украины приводят к распаду единого экономического пространства РФ.
Уже сейчас в РФ вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это происходит по сценарию Советского Союза
Удары вглубь РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 28 июля Московская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Сообщается о взрывах, пожарах на промышленных объектах, повреждениях зданий, а российские власти заявляют о десятках сбитых дронов при подлете к столице. Об этом сообщил волонтер, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Кроме того, в ночь на 27 июля в России прогремели взрывы во многих областях. О массированной атаке дронов сообщили жители Ярославля, Ростова и Белгорода. Предварительно известно об атаке беспилотников на порт и железнодорожную инфраструктуру Ростова.
Ранее, утром 25 июля, в России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
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Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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