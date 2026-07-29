Какие продукты 'боятся' фольги и пищевой пленки: многие ошибаются годами

Специалисты предупреждают, что алюминиевая фольга подходит далеко не для всех продуктов.

https://glavred.info/life/kakie-produkty-boyatsya-folgi-i-pishchevoy-plenki-mnogie-oshibayutsya-godami-10784312.html Ссылка скопирована

Что нельзя заворачивать в фольгу / Колаж: Главред, фото: freepik.com, cкриншот

Вы узнаете:

Алюминиевая фольга подходит далеко не для всех продуктов

Такие же ограничения существуют и для пищевой пленки

Многие продукты кажутся совершенно неприхотливыми в хранении, однако даже привычные способы упаковки с фольгой могут повлиять на их качество и безопасность.

Недостаточно просто убрать еду в холодильник - важно учитывать, в чем именно она находится, пишет Express.

видео дня

Специалисты предупреждают, что алюминиевая фольга подходит далеко не для всех продуктов. При длительном контакте некоторые ингредиенты могут изменить вкус, структуру и даже вступить в нежелательную реакцию с материалом упаковки.

Такие же ограничения существуют и для пищевой пленки. Эксперты рекомендуют внимательно изучать маркировку на упаковке, поскольку разные виды пленки предназначены для разных продуктов. Некоторые варианты не подходят для жирной пищи, так как компоненты материала могут взаимодействовать с продуктами с высоким содержанием жиров.

В список продуктов, которые нежелательно заворачивать в обычную пищевую пленку, входят:

выпечка;

торты с масляным или шоколадным кремом;

жирное сырое мясо, например бекон;

пироги;

жареное мясо;

сыр.

Осторожность стоит проявлять и при использовании алюминиевой фольги или контейнеров. Их не рекомендуют применять для хранения продуктов с повышенной кислотностью, поскольку кислоты способны воздействовать на алюминий.

/ Инфографика: Главред

К таким продуктам относятся:

лимоны;

лайм;

ананасы;

помидоры;

капуста;

малина;

ревень;

другие кислые фрукты и ягоды.

При длительном хранении в алюминиевой упаковке такие продукты могут приобретать посторонний привкус, поэтому для них лучше выбирать более подходящие емкости - например, стеклянные или специальные пищевые контейнеры.

Смотрите видео - как использовать фольгу:

В видео автор разбирает один из самых распространенных вопросов, связанных с использованием алюминиевой фольги: действительно ли имеет значение, какой стороной ее использовать.

Он объясняет, почему одна сторона материала выглядит блестящей, а другая более матовой, и раскрывает, что эта разница появляется не из-за особых свойств поверхности, а является результатом технологии производства фольги. Зрителям показывают, почему выбор стороны не влияет на качество приготовления или хранения продуктов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред