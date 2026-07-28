Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

Как пояснили в разведке, российское правительство уже не может в достаточном объеме привлекать средства на открытом рынке.

https://glavred.info/world/kreml-tayno-zapuskaet-pechatnyy-stanok-radi-finansirovaniya-voyny-razvedka-10784258.html Ссылка скопирована

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Минфин РФ выпускает новые облигации, госбанки их выкупают

Дополнительные военные расходы могут превысить планы еще на 51,3-64,1 млрд долл

Россия все больше испытывает трудности с финансированием войны против Украины традиционными экономическими механизмами и, по оценке украинской разведки, переходит к скрытой эмиссии денег. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины (СВРУ), отметив, что власти фактически вынуждают государственные банки поддерживать бюджет за счет покупки государственных облигаций.

Как пояснили в разведке, российское правительство уже не может в достаточном объеме привлекать средства на открытом рынке. Причиной называют низкий интерес инвесторов к государственным долговым бумагам на фоне высоких процентных ставок и возросших рисков. В результате Минфин РФ выпускает новые облигации, государственные банки их выкупают, а Центральный банк России предоставляет финансовые ресурсы для проведения этих операций.

видео дня

По данным СВРУ, такая схема фактически превращает государственный долг в инструмент скрытой денежной эмиссии. Бюджет получает необходимое финансирование, однако это сопровождается усилением зависимости экономики от выпуска новых рублей и ростом инфляционных рисков.

Речь идет, в частности, о двух новых выпусках российских государственных облигаций: на сумму 6,4 млрд долларов со сроком погашения в 2037 году и еще на 12,8 млрд долларов с погашением в 2042 году.

По состоянию на начало июля объем государственных облигаций на балансах российских банков достиг 248,1 млрд долларов, что составляет почти 9% всех активов банковской системы. С начала 2026 года этот показатель увеличился еще на 6,5 млрд долларов.

В украинской разведке считают, что подобные меры стали следствием стремительного роста бюджетного дефицита России. За первые шесть месяцев 2026 года он почти достиг 77 млрд долларов, причем основной причиной называют значительные расходы на ведение войны.

По прогнозам СВРУ, дополнительные военные расходы могут превысить первоначальные планы еще на 51,3-64,1 млрд долларов. В свою очередь, Центральный банк России ожидает, что к концу года дефицит федерального бюджета может увеличиться до 105,1 млрд долларов.

В разведке подчеркивают, что принудительное привлечение ресурсов государственных банков не устраняет проблему нехватки средств, а лишь временно скрывает ее. По оценке СВРУ, подобная финансовая модель усиливает зависимость российской экономики от эмиссии денег и создает дополнительные угрозы для инфляции и общей финансовой стабильности страны.

Финансовые проблемы в России - мнение экономиста

Экономист, политик и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что финансовые проблемы России настолько серьезны, что даже временный рост доходов в течение нескольких месяцев из-за обострения ситуации вокруг Ирана не способен существенно повлиять на общую ситуацию.

По его словам, даже продажа нефти по цене около 100 долларов за баррель не позволит России преодолеть глубокий финансовый кризис.

"Если до конца года цена на нефть составит 90–100 долларов, то это будет сильным подарком Путину, и в России закроют бюджет этого года и смогут продержаться еще год-другой", - считает он.

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что на фоне роста мировых цен на нефть администрация Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что экономическое положение в России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет, скорее всего, еще год-два.

Накануне сообщалось, что пока на Ближнем Востоке продолжается война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова запустится счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ.

Другие новости:

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред