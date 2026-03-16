Единственный путь к миру: Свитан сказал, как Украина может победить Россию

Свитан отметил, что Россия может повторить путь Советского Союза.

Что может разрушить экономику РФ

Пока на Ближнем Востоке продолжается война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова запустится счетчик, отсчитывающий время до конца экономики страны-агрессора. Об этом в интервью Глареду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан.

По его словам, Украине очень важно остановить войну на Ближнем Востоке, ведь чем раньше это произойдет, тем быстрее снова начнет падать цена на нефть.

"Вряд ли, конечно, цена на нефть упадет до 20 долларов за баррель, как это было во времена СССР, но себестоимость добычи нефти в России значительно выше (40–45 долларов), чем была в Советском Союзе (14–15 долларов). Если цена на российскую нефть Urals опустится ниже 40 долларов, это станет началом конца российской экономики", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что конец российской экономики — это начало конца Российской Федерации как таковой, потому что в этом случае она неизбежно повторит путь Советского Союза.

"Кстати, это наша стратегическая задача, потому что только так — через распад или самораспуск РФ, через крах российской экономики, через уничтожение российской нефтегазовой отрасли и сокращение поступления нефтедолларов в российскую казну — мы достигнем мира. У нас другого варианта нет. Победить Россию мы можем, только развалив ее изнутри и распустив ее, как СССР", — подытожил Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о последствиях войны в Иране для Украины и России, а также об изменении целей российских ракетных ударов по Украине весной-летом:

Как сообщал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар говорил, что военная кампания США против Ирана и возможный рост цен на нефть не решат экономических проблем России. Даже при временных скачках стоимости энергоресурсов Москва вряд ли получит значительные сверхприбыли.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает резкие колебания на энергетических рынках, а скачок цен на нефть и газ создает благоприятные условия для Кремля.

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус отмечал, что эскалация на Ближнем Востоке уже ощутимо всколыхнула глобальные рынки энергоресурсов. Цена Brent в пиковые моменты подбиралась к отметке в 120 долларов за баррель, а европейский газ дорожает с каждым днем. На этом фоне Россия получает неожиданные бонусы, которые могут усилить ее способность финансировать войну против Украины.

Читайте также:

О личности: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

