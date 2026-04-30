Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалять

Константин Пономарев
30 апреля 2026, 19:52
Стоматологи рассказали почему появляются зубы мудрости, нужны ли они современному человеку и что будет, если их не удалять при неправильном росте.
Зубы мудрости появляются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет
Зубы мудрости появляются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему у одних людей есть зубы мудрости, а у других нет
  • Что происходит, если не удалять зубы мудрости годами
  • Какие проблемы может вызвать неправильный рост зубов мудрости

Большинство людей задается вопросом о том, зачем нужны зубы мудрости, которые часто называют "восьмерками" (крайний моляр), только тогда, когда они начинают расти или стоматолог рекомендует их удалить. Эти зубы мудрости появляются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет, когда челюсть уже полностью сформирована.

Стоматологи объяснили, что в прошлом "восьмерки" действительно имели практический смысл. Предки человека ели более жесткую пищу, поэтому дополнительный ряд моляров помогал лучше пережевывать мясо, корни, твердые овощи и другую грубую еду. Зачем нужны зубы мудрости в материале Главреда.

видео дня

Зачем нужны зубы мудрости

Сегодня ответ на вопрос, зачем нужны зубы мудрости, уже не такой однозначный. По данным стоматологических материалов S’Dental, правильно выросшие "восьмерки" могут участвовать в жевании и помогать равномерно распределять нагрузку по зубному ряду.

Однако у многих людей зубы мудрости не выполняют никакой полезной функции, и часто им просто не хватает места. Из-за этого они могут расти под углом, упираться в соседние зубы, частично оставаться под десной и вызывать воспаление.

S'DentaL

S'DentaL — это современная стоматологическая клиника в Киеве, предоставляющая полный спектр услуг по лечению и восстановлению зубов. Специалисты учреждения проводят как профилактику и терапию (лечение кариеса, пульпита), так и сложные процедуры, такие как имплантация, протезирование и хирургические вмешательства.

Какой смысл в зубах мудрости с точки зрения эволюции

Какой смысл в зубах мудрости лучше всего объясняет эволюция. Раньше человеческая челюсть была крупнее, а пища намного жестче, поэтому "восьмерки" помогали справляться с большой жевательной нагрузкой.

Зубы мудрости появляются позже остальных
Зубы мудрости появляются позже остальных / Фото: Cleveland Clinic

Журналистка Тейлор Норрис в медицинском материале для Healthline, проверенном доктором стоматологических наук Кристин Франк, отмечает, что зубы мудрости являются третьим рядом моляров. Они появляются позже остальных, поэтому получили соответствующее название: обычно они прорезаются, когда человек уже становится старше и "мудрее".

Почему у одних есть зубы мудрости, а у других нет

В материале Healthline отмечается, что это связано с индивидуальным развитием организма и изменениями челюсти у современного человека. У некоторых людей "восьмерки" полностью прорезаются, у других остаются под десной, а у части людей они вообще не формируются.

Специалисты также указывают, что отсутствие видимого зуба мудрости не всегда означает, что его нет. Иногда он находится под десной или в кости, и подтвердить это может только рентгенологическое обследование.

Об истоничнике: Healthline

Healthline - американский веб-сайт с информацией о здоровье со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он был основан в 1999 году, перезапущен в 2006 году и создан как отдельная организация в январе 2016 года. Healthline занимает середину рейтинга веб-сайтов с информацией о здоровье. Исследование лучших веб-сайтов о здоровье, опубликованное в 2021 году, оценило его качество как "хорошее" по сравнению с "отличными" оценками MedlinePlus и рейтингом "удовлетворительно/хорошо" от Medical News Today, пишет Википедия.

Что говорит профессор Ярослав Заблоцкий о зубах мудрости

Стоматолог Ярослав Заблоцкий, доктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической стоматологии Львовского медицинского университета, президент Ассоциации имплантологов Украины и почетный президент Ассоциации частных стоматологов, в беседе с 1+1 рассказал, что в большинстве случаев зубы мудрости становятся проблемой из-за нехватки места.

У современных людей челюсти меньше, чем у древних предков
У современных людей челюсти меньше, чем у древних предков / Фото: University of Pittsburgh

По его словам, у современных людей челюсти меньше, чем у древних предков, поэтому восьмые зубы часто не помещаются в зубном ряду. Если он растет боком, то может давить на соседние зубы, провоцировать их смещение, создавать труднодоступные зоны для чистки и повышать риск кариеса.

Что будет, если не убрать зуб мудрости

Ярослав Заблоцкий отмечает, что если он вырос ровно, не мешает жеванию, не травмирует десну и не давит на соседние зубы, удаление может не потребоваться.

Но если зуб мудрости растет неправильно, последствия могут быть серьезными. Среди возможных проблем стоматологи называют воспаление десны, перикоронарит, боль, повышение температуры, кариес соседнего зуба, образование кисты и смещение зубного ряда.

По мнению специалистов, если зубы мудрости растут правильно, то их можно не удалять
По мнению специалистов, если зубы мудрости растут правильно, то их можно не удалять / Фото: Pexels

Удаление зуба мудрости может понадобиться, если он не может правильно прорезаться, вызывает воспаление, травмирует соседний зуб или провоцирует боль.

Профессор Ярослав Заблоцкий подчеркивает, что решение нужно принимать не по ощущениям, а после диагностики. По его словам, нужно сделать панорамный рентген, который позволяет увидеть положение зуба и понять, несет ли он риск для пациента.

Смотрите в видео о том, зачем нужны зубы мудрости и как за ними ухаживать:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Ранее Главред писал о четырех распространенных продуктах, которые могут испортить зубы. Кофе и красное вино часто обвиняют в окрашивании зубов. Однако, оказывается, есть и другие повседневные продукты, которые сильно влияют на зубы.

Также сообщалось о том, почему могут не расти зубы мудрости. Они дают о себе знать обычно в более взрослом возрасте. Но бывает так, что у некоторых они вообще не появляются, что вызывает немало вопросов.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье зубы стоматолог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:56Спорт
Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:26Фронт
Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

20:22

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

20:20

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

20:15

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

19:56

Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:52

Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалятьВидео

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
19:42

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когдаВидео

19:26

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:25

Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

19:21

Чтобы не испортить вкус: какую приправу категоррически нельзя добавлять в горячее

Реклама
19:16

Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

19:10

Разговор Трампа с Путиным: Невзлин назвал сигнал и риск для Украинымнение

18:37

Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

18:24

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстераВидео

18:20

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:19

Пилот рассказал почему многим страшно летать: что тревожит пассажиров

18:15

Зачем смешивать лавровый лист с содой: неожиданный эффект простых продуктов

17:55

Почему тюльпаны не цветут: главные ошибки в уходе и как их исправить

17:25

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

17:24

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

17:17

"Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера

Реклама
17:15

Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026Видео

17:15

Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

17:11

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:04

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

16:51

Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

16:50

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

16:30

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:22

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие переменыВидео

16:16

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

16:12

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секретВидео

16:04

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

15:58

Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

15:51

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказаниемВидео

15:48

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

15:09

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

15:02

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

14:57

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

14:45

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

14:36

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

14:31

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

Реклама
14:29

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

14:22

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

14:15

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

14:04

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

13:53

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

13:49

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять