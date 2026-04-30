Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалять

Стоматологи рассказали почему появляются зубы мудрости, нужны ли они современному человеку и что будет, если их не удалять при неправильном росте.

Зубы мудрости появляются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет

Вы узнаете:

Почему у одних людей есть зубы мудрости, а у других нет

Что происходит, если не удалять зубы мудрости годами

Какие проблемы может вызвать неправильный рост зубов мудрости

Большинство людей задается вопросом о том, зачем нужны зубы мудрости, которые часто называют "восьмерками" (крайний моляр), только тогда, когда они начинают расти или стоматолог рекомендует их удалить. Эти зубы мудрости появляются последними, обычно в возрасте от 17 до 25 лет, когда челюсть уже полностью сформирована.

Стоматологи объяснили, что в прошлом "восьмерки" действительно имели практический смысл. Предки человека ели более жесткую пищу, поэтому дополнительный ряд моляров помогал лучше пережевывать мясо, корни, твердые овощи и другую грубую еду. Зачем нужны зубы мудрости в материале Главреда.

Зачем нужны зубы мудрости

Сегодня ответ на вопрос, зачем нужны зубы мудрости, уже не такой однозначный. По данным стоматологических материалов S’Dental, правильно выросшие "восьмерки" могут участвовать в жевании и помогать равномерно распределять нагрузку по зубному ряду.

Однако у многих людей зубы мудрости не выполняют никакой полезной функции, и часто им просто не хватает места. Из-за этого они могут расти под углом, упираться в соседние зубы, частично оставаться под десной и вызывать воспаление.

Какой смысл в зубах мудрости с точки зрения эволюции

Какой смысл в зубах мудрости лучше всего объясняет эволюция. Раньше человеческая челюсть была крупнее, а пища намного жестче, поэтому "восьмерки" помогали справляться с большой жевательной нагрузкой.

Журналистка Тейлор Норрис в медицинском материале для Healthline, проверенном доктором стоматологических наук Кристин Франк, отмечает, что зубы мудрости являются третьим рядом моляров. Они появляются позже остальных, поэтому получили соответствующее название: обычно они прорезаются, когда человек уже становится старше и "мудрее".

Почему у одних есть зубы мудрости, а у других нет

В материале Healthline отмечается, что это связано с индивидуальным развитием организма и изменениями челюсти у современного человека. У некоторых людей "восьмерки" полностью прорезаются, у других остаются под десной, а у части людей они вообще не формируются.

Специалисты также указывают, что отсутствие видимого зуба мудрости не всегда означает, что его нет. Иногда он находится под десной или в кости, и подтвердить это может только рентгенологическое обследование.

Что говорит профессор Ярослав Заблоцкий о зубах мудрости

Стоматолог Ярослав Заблоцкий, доктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической стоматологии Львовского медицинского университета, президент Ассоциации имплантологов Украины и почетный президент Ассоциации частных стоматологов, в беседе с 1+1 рассказал, что в большинстве случаев зубы мудрости становятся проблемой из-за нехватки места.

По его словам, у современных людей челюсти меньше, чем у древних предков, поэтому восьмые зубы часто не помещаются в зубном ряду. Если он растет боком, то может давить на соседние зубы, провоцировать их смещение, создавать труднодоступные зоны для чистки и повышать риск кариеса.

Что будет, если не убрать зуб мудрости

Ярослав Заблоцкий отмечает, что если он вырос ровно, не мешает жеванию, не травмирует десну и не давит на соседние зубы, удаление может не потребоваться.

Но если зуб мудрости растет неправильно, последствия могут быть серьезными. Среди возможных проблем стоматологи называют воспаление десны, перикоронарит, боль, повышение температуры, кариес соседнего зуба, образование кисты и смещение зубного ряда.

Удаление зуба мудрости может понадобиться, если он не может правильно прорезаться, вызывает воспаление, травмирует соседний зуб или провоцирует боль.

Профессор Ярослав Заблоцкий подчеркивает, что решение нужно принимать не по ощущениям, а после диагностики. По его словам, нужно сделать панорамный рентген, который позволяет увидеть положение зуба и понять, несет ли он риск для пациента.

