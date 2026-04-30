Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

В скором времени Украина может получить определенные преимущества.

Надежда на ускоренное вступление Украины в ЕС угасает

Главное:

В ЕС отклонили идею ускоренного членства Украины

Украине готовятся предложить альтернативу в виде пакета преимуществ

Украине могут постепенно расширять доступ к отдельным программам и внутреннему рынку

Страны Европейского Союза готовят пакет краткосрочных преимуществ для Украины, чтобы приблизить ее к интеграции с блоком. Об этом сообщили изданию Politico четыре дипломата, знакомые с ходом конфиденциальных переговоров.

Рассматривать этот пакет в ЕС начали после того, как был отклонен план ускоренного членства Украины. Новое предложение предусматривает более широкий доступ к внутреннему рынку Евросоюза и более активное вовлечение в программы и отдельные институты.

"Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС... Но мы также ожидаем ранних, ощутимых шагов, которые воплотят интеграцию в жизнь уже сейчас", — сказал изданию посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

На что может рассчитывать Украина

Один из вариантов, который сейчас обсуждают в ЕС, — постепенное вовлечение Украины в отдельные сектора единого рынка, а также участие в финансовых механизмах и политических форматах до официального вступления. Один из дипломатов назвал эту модель "ускоренной поэтапной интеграцией".

Также продолжаются отдельные обсуждения по поводу предоставления специальному статуса Украине. Он мог бы гарантировать необратимость курса на вступление в ЕС.

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег украинцев от завышенных надежд на быстрое вступление в ЕС. По его словам, Украина не может присоединиться к блоку, пока продолжается война.

Ранее сообщалось, что Киев готов отложить участие в Общей сельскохозяйственной политике ЕС (CAP) на несколько лет. Это позволит снять опасения относительно одной из крупнейших и политически чувствительных программ ЕС.

Недавно Германия и Франция обсуждали новый формат взаимодействия Украины с Европейским Союзом, который предусматривает так называемое "облегченное" членство с частичными правами и ограниченным доступом к ключевым механизмам ЕС.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

