В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

Руслан Иваненко
20 апреля 2026, 18:25
Украина может получить ограниченный доступ к институтам ЕС с отсроченными финансовыми возможностями.
Евросоюз обсуждает варианты частичной интеграции Украины

Кратко:

  • Германия и Франция предлагают "облегченное" членство
  • Украина без права голоса и без доступа к бюджету
  • Возможные гарантии обороны через политическое заявление

Германия и Франция обсуждают новый формат взаимодействия Украины с Европейским Союзом, который предусматривает так называемое "облегченное" членство с частичными правами и ограниченным доступом к ключевым механизмам ЕС.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times, Берлин продвигает идею предоставления Украине статуса "ассоциированного члена".

В этом формате украинские представители смогут участвовать в встречах министров и лидеров ЕС, однако не будут иметь права голоса. Также Киев не получит автоматического доступа к финансированию из общего бюджета Евросоюза.

Франция, в свою очередь, предлагает аналогичную модель под названием "интегрированный статус государства". Она предусматривает, что доступ к ключевым программам ЕС, в частности к общей аграрной политике и финансовым инструментам, таким как "политика сплочения", будет возможен только после полноценного вступления.

В то же время, как отмечает FT, "облегченный" формат членства может включать положения о взаимной обороне ЕС. По данным издания, такая норма "может быть фактически применена с помощью одного лишь политического заявления".

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко пояснил, что такой особый статус может предполагать отсутствие границ и свободное передвижение. По его словам, это касается образования, работы, возможности ведения бизнеса, а также доступа к услугам образования и медицинского обслуживания на уровне граждан ЕС.

Он отметил, что эти преимущества могут быть ощутимы для большинства сразу, тогда как доступ к финансовым ресурсам и бизнес-льготам, по его словам, возможен только после полного членства.

Как ранее сообщал Главред, Франция, Германия, Нидерланды и Италия не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Кроме того, в процессе расширения Евросоюза могут появиться новые, более привлекательные кандидаты, которые потенциально способны опередить Украину. Речь идет, в частности, о государствах, ранее отказавшихся от членства, таких как Исландия и Норвегия.

Напомним, что 17 марта 2026 года украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия вступления по трем финальным переговорным кластерам, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

