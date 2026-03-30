Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые 'фавориты' - Politico

В Евросоюзе появились более привлекательные кандидаты, которые уже на 80 % готовы к вступлению.

Украина может утратить лидерство в очереди на вступление в ЕС

Кратко:

Исландия и Норвегия могут опередить Украину в вступлении в ЕС

Более богатые страны более привлекательны для ЕС

Давление со стороны России и Китая подчеркивает важность надежных союзников в ЕС

В очереди на вступление в Евросоюз появляются потенциально "более привлекательные" кандидаты, которые могут опередить Украину. Речь идет о странах, ранее отказавшихся от членства в ЕС, таких как Исландия и Норвегия. Об этом пишет Politico.

После полномасштабного вторжения России в Украину и сомнений в надежности США даже богатые страны, такие как Исландия и Норвегия, начали восстанавливать интерес к ЕС. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос отметила, что членство в ЕС обеспечивает стабильность, процветание и повышенную безопасность.

По данным источников, одним из факторов изменений стала политика президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

"Сейчас не лучшее время действовать в одиночку, Трамп все меняет", - сказал норвежский чиновник.

Исландия уже ускорила подготовку к референдуму и может стать первой страной, которая возобновит переговоры о вступлении.

Чем привлекательны новые кандидаты

Для действующих членов ЕС присоединение более богатых стран выглядит более привлекательным, чем расширение за счет более бедных государств Восточной Европы, среди которых Украина, Молдова, Сербия и Черногория. Финансовые соображения затрудняют убеждение членов ЕС в необходимости принятия более бедных стран, поскольку это уменьшит долю средств, которую они получают.

Помимо экономических факторов, европейские правительства учитывают политические риски. Неопределенность в отношении будущего в новых странах может привести к непредсказуемым ситуациям, подобным политике премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10–15 лет. И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один (венгерский премьер-министр Орбан)", - заявил один из дипломатов.

Зато страны с устоявшимися демократическими институтами, такие как Норвегия и Исландия, имеют лучшие шансы на быстрое присоединение.

"Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться. Они практически на 80 процентов приблизились к цели" в вопросе закрепления законов ЕС в своих правовых системах. Если они захотят присоединиться — а это зависит только от них самих — это может произойти очень быстро", - сказал представитель ЕС в комментарии изданию.

Влияние политики США

Трамп неоднократно ставил под сомнение готовность США защищать союзников. Это заставляет страны искать альтернативы, в частности в рамках статьи 42.7 Договора о ЕС, которая предусматривает взаимную оборону, подобно статье 5 НАТО.

Норвегия подавала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но отказалась после референдума. Однако поддержка членства растет последние 18 месяцев. Исландия подала заявку в 2009 году, но заморозила переговоры в 2013 году и отозвала заявку в 2015 году из-за споров по поводу рыболовной политики и экономических изменений.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Возможные сценарии

Как пишет Politico, Исландия и Норвегия могут отказаться от вступления, если риторика Трампа ослабнет. В то же время Украина и Черногория могут завершить свои переговоры раньше, чем Осло или Рейкьявик примут решение.

Некоторые столицы, которые блокировали расширение ЕС после вступления Хорватии в 2013 году, могут продолжать налагать вето на новых участников.

При этом в Европе растет осознание того, что в условиях давления со стороны Владимира Путина и Си Цзиньпина "действовать в одиночку" становится слишком рискованно, поэтому поиск надежных союзников в ЕС приобретает особую важность.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, ЕС разрабатывает план, согласно которому Украина может стать частичным членом блока уже в 2027 году. Это позволит Киеву получить место за столом переговоров еще до завершения реформ. План предусматривает пять шагов, включая подготовку Украины, создание формата "членство-лайт" и механизмы обхода возможного вето Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможное вступление Украины в ЕС может втянуть Европу в войну с Россией. Он также подчеркнул, что "ни один молодой человек" не пойдет на украинский фронт, комментируя позицию Будапешта по поводу евроинтеграции Киева.

Также 17 марта Украина получила от ЕС условия для вступления по трем финальным кластерам. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что теперь у Украины есть полный пакет требований для членства в ЕС.

Как сообщал Главред, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что вступление Украины в Евросоюз до 2027 года невозможно и зависит от мира и проведения реформ.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

