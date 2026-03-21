Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

Петер Сийярто предоставлял Сергею Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

https://glavred.info/world/siyyarto-tayno-slival-lavrovu-detali-zasedaniy-es-detali-skandala-ot-wp-10750895.html Ссылка скопирована

Петер Сийярто оказался "стукачом" РФ

Главное:

Сийярто звонил Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС

Москва фактически находилась за столом переговоров в Евросоюзе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновника ЕС в сфере безопасности, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

видео дня

"Благодаря таким звонкам на каждой встрече ЕС на протяжении многих лет Москва фактически находилась за столом переговоров", - отмечает источник издания.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Отмечается, что на протяжении многих лет правительство Виктора Орбана предоставляло Москве жизненно важную возможность заглянуть в деликатные дискуссии в ЕС как через своих чиновников, так и благодаря проникновению российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии. Об этом заявили несколько нынешних и бывших европейских чиновников, в частности - Ференц Фреш, бывший руководитель Службы киберзащиты Венгрии.

Так, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сийярто совершил 16 официальных визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Напомним, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред