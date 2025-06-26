Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

Открытие переговорного кластера откладывается, потому что Венгрия единственная не дала согласия.

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Орбан удерживает вето на пути Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему Венгрия блокирует переговоры

Как это повлияет на евроинтеграцию Украины

Что будут делать другие страны ЕС дальше

Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не поддержала открытие первого переговорного кластера с Украиной по членству в ЕС. Таким образом, официальное решение не принято, ведь для этого нужно единодушие всех 27 стран-членов.

"Тот факт, что эти выводы Европейского совета поддержали лишь 26 из 27 стран-членов ЕС (все, кроме Венгрии), означает, что официального решения об открытии первого переговорного кластера не будет, пока Венгрия не изменит свою позицию", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. видео дня

Согласно оценкам информированных собеседников, изменение венгерской позиции вряд ли произойдет до парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на весну 2026 года.

К тому времени Украина и Евросоюз сосредоточатся на технической работе, в частности на выполнении необходимых реформ. В то же время формального прогресса в переговорном процессе ожидать не стоит.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, на фоне систематического вето со стороны правительства Виктора Орбана другие столицы ЕС продолжают работать в формате "Евросоюз минус Венгрия".

"Решение нашло "твердую поддержку" остальных 26 государств", - отметили в Европейском совете.

Несмотря на блокировку, все страны-члены ЕС, кроме Венгрии, подтверждают поддержку курса Украины на членство.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

"Европейский совет подтверждает неотъемлемое право Украины на выбор собственной судьбы" и "непоколебимо поддерживает путь Украины к членству в ЕС", - говорится в совместном заявлении.

Также все 26 государств призвали Украину и Еврокомиссию "активизировать работу по вступлению". Они согласились принять во внимание "оценку Комиссии о том, что Украина готова к открытию кластера Основы". Однако без согласия Венгрии официальное открытие переговоров пока невозможно.

Заявления Орбана относительно Украины - новости по теме

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии высказал мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина потерпит поражение.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина осуществила спецоперацию, направленную на срыв национального опроса относительно ее вступления в Европейский Союз. Украина якобы начала скоординированную кампанию по дискредитации Венгрии.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии высказал мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина потерпит поражение.

Недавно Орбан аргументировал то, что Украина не должна вступать в ЕС тем, что членство страны приведет к экономической катастрофе, а также упомянул о намерении вступления в НАТО.

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