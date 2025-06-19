Давление из США: СМИ раскрыли, какие изменения готовят для Украины на саммите НАТО

Читайте в материале:
- Почему США хотят изменить текст коммюнике НАТО
- Какие последствия имеет минимизация упоминаний об Украине
- Как это повлияет на отношения в Альянсе
США давят на союзников по НАТО, чтобы ограничить упоминания об Украине в итоговом коммюнике саммита в Гааге. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на несколько источников.
По информации СМИ, администрация Дональда Трампа стремится минимизировать упоминания об Украине в финальном документе саммита НАТО.
"Такой символический шаг может свидетельствовать об ослаблении поддержки Киева со стороны Вашингтона", - отмечает издание.
Представители США настаивают, чтобы в коммюнике было лишь беглое упоминание об обороноспособности Украины, без четкого подтверждения поддержки. Европейский чиновник, который ознакомился с проектом документа, отметил, что это резко отличается от четких заявлений поддержки Киева во время саммитов НАТО при президенте Байдене после вторжения России в 2022 году.
Джефф Ратке, президент Американо-германского института при Университете Джонса Хопкинса, подчеркнул:
"Если Альянс откажется от предыдущих обязательств, это будет расценено как проявление слабости".
Он добавил, что Москва, Пекин и другие столицы внимательно следят за тем, как США и НАТО оценивают глобальную безопасность.
Саммит НАТО в Гааге - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.
Кроме того, во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины.
В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.
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Что такое Newsweek?
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
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