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Давление из США: СМИ раскрыли, какие изменения готовят для Украины на саммите НАТО

Руслан Иваненко
19 июня 2025, 23:22
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Европейские чиновники предупреждают о резкой смене тона в заявлении НАТО, которое отличается от поддержки времен президента Байдена.
Давление из США: СМИ раскрыли, какие изменения готовят для Украины на саммите НАТО
Администрация Трампа стремится ограничить поддержку Киева в итоговом коммюнике НАТО / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Читайте в материале:

  • Почему США хотят изменить текст коммюнике НАТО
  • Какие последствия имеет минимизация упоминаний об Украине
  • Как это повлияет на отношения в Альянсе

США давят на союзников по НАТО, чтобы ограничить упоминания об Украине в итоговом коммюнике саммита в Гааге. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на несколько источников.

По информации СМИ, администрация Дональда Трампа стремится минимизировать упоминания об Украине в финальном документе саммита НАТО.

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"Такой символический шаг может свидетельствовать об ослаблении поддержки Киева со стороны Вашингтона", - отмечает издание.

Представители США настаивают, чтобы в коммюнике было лишь беглое упоминание об обороноспособности Украины, без четкого подтверждения поддержки. Европейский чиновник, который ознакомился с проектом документа, отметил, что это резко отличается от четких заявлений поддержки Киева во время саммитов НАТО при президенте Байдене после вторжения России в 2022 году.

Джефф Ратке, президент Американо-германского института при Университете Джонса Хопкинса, подчеркнул:

"Если Альянс откажется от предыдущих обязательств, это будет расценено как проявление слабости".

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Он добавил, что Москва, Пекин и другие столицы внимательно следят за тем, как США и НАТО оценивают глобальную безопасность.

Саммит НАТО в Гааге - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины.

В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.

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Что такое Newsweek?

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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