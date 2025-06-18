'Есть центральная тема, других обсуждений не будет': чего ждать Украине от саммита НАТО

Саммит НАТО в Гааге будет подстроен под Трампа, однако для Украины он может стать площадкой для подтверждения необратимости пути в Альянс.

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Чего ждать Украине от саммита НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Чернев:

Саммит НАТО подстроен под Трампа

Ключевой темой саммита станут расходы на оборону

Украинская делегация надеется на перезагрузку позиции относительно необратимости пути Украины в НАТО

Во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Фокус внимания его (президента США Дональда Трампа - ред.) смещен на Иран, но, когда мы говорим о саммите НАТО, то он фактически был подстроен под Трампа", - рассказал Чернев. видео дня

По его словам, ключевой темой саммита станут оборонные бюджеты стран-членов, именно этот вопрос находится в фокусе обсуждений из-за интереса к нему со стороны Дональда Трампа.

"Больше ничего там обсуждаться не будет", - подчеркнул Чернев.

Чернев отметил, что украинская сторона, в свою очередь, будет акцентировать внимание на вопросе поддержки Украины. Максимальное ожидание для Украины, по мнению Чернева, это подтверждение позиции о необратимости пути в НАТО, а также принятие реальных шагов помощи, даже если не от США, то от других союзников.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Гааге - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.

В финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится в конце июня, планируется четко закрепить позицию относительно дальнейшей военной поддержки Украины, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.

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Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.

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