'Есть центральная тема, других обсуждений не будет': чего ждать Украине от саммита НАТО

О чем сказал Чернев:
- Саммит НАТО подстроен под Трампа
- Ключевой темой саммита станут расходы на оборону
- Украинская делегация надеется на перезагрузку позиции относительно необратимости пути Украины в НАТО
Во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
"Фокус внимания его (президента США Дональда Трампа - ред.) смещен на Иран, но, когда мы говорим о саммите НАТО, то он фактически был подстроен под Трампа", - рассказал Чернев.видео дня
По его словам, ключевой темой саммита станут оборонные бюджеты стран-членов, именно этот вопрос находится в фокусе обсуждений из-за интереса к нему со стороны Дональда Трампа.
"Больше ничего там обсуждаться не будет", - подчеркнул Чернев.
Чернев отметил, что украинская сторона, в свою очередь, будет акцентировать внимание на вопросе поддержки Украины. Максимальное ожидание для Украины, по мнению Чернева, это подтверждение позиции о необратимости пути в НАТО, а также принятие реальных шагов помощи, даже если не от США, то от других союзников.
Саммит НАТО в Гааге - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.
В финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится в конце июня, планируется четко закрепить позицию относительно дальнейшей военной поддержки Украины, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.
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Кто такой Егор Чернев?
Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.
С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.
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