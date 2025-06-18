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Ключевая задача Кремля: названа реальная цель массированного удара РФ по Киеву

Юрий Берендий
18 июня 2025, 22:31
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РФ нанесла удар по Киеву 17 июня для того, чтобы заставить согласиться на свои условия, атаки по Украине будут продолжаться в дальнейшем, отметил Жданов.
Ключевая задача Кремля: названа реальная цель массированного удара РФ по Киеву
Названа реальная цель массированного удара РФ по Киеву / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Жданов:

  • Ракетным ударом по Киеву Россия пыталась принудить Украину к капитуляции
  • Москва не заинтересована в саммите G-7
  • Россия благодаря Трампу начала идти собственным путем

Массированный ракетный удар России по Киеву 17 июня стал очередной попыткой террористического давления на Украину с требованием капитуляции, и одновременно сигналом Западу о намерениях Москвы диктовать условия мира на собственных жестких условиях. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Россия пытается принудить Украину к капитуляции, и во время последней атаки Москва озвучила новое условие, которое заключается в том, что прекращение огня возможно только при полном отказе Украины от всего западного оружия. Фактически, это требование к разоружению, поскольку советское вооружение уже практически не используется ВСУ.

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"Удар по Киеву 17 июня был именно для того, чтобы принудить нас к выполнению требований Москвы. Россия намерена бить, пока мы не выполним ее условия. Поэтому в этом нет ничего удивительного, и террористические атаки со стороны РФ вполне ожидаемы", - сказал он.

Комментируя саммит G7, Жданов отметил, что реакция Лаврова на слова Трампа об оскорблении России из-за исключения из G8 свидетельствует, что Москву не интересует саммит и его повестка дня. По его словам, не исключено, что Россия даже стремится к дестабилизации и развалу формата G7.

"Зачем РФ слушать какие-то замечания в свой адрес, если ей выгоднее развалить "семерку" и каждому из ее членов отдельно диктовать свои условия и требования? Россия сейчас идет своим путем, и уверенность в завтрашнем дне ей внушает полное подчинение Трампа ей", - резюмировал он.

G 7 Инфографика
G-7 / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится осуществлять регулярные удары по ключевой инфраструктуре Украины, по аналогии с действиями Израиля в отношении Ирана. Впрочем, возможности РФ в этом направлении остаются ограниченными. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Сейчас Россия воздерживается от систематических атак именно на энергетическую инфраструктуру Украины, сосредотачивая усилия преимущественно на обстрелах гражданского населения. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Между тем экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Путина о его возможном посредничестве в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, подчеркнув, что российский президент сначала должен прекратить войну против Украины.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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