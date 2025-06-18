Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет по войне в Украине

О чем сказал Трамп:
- Войны РФ против Украины не было бы, если бы он был президентом
- Путину стоило бы сосредоточиться на урегулировании войны против Украины, а не думать о Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп публично высмеял миротворческие инициативы российского диктатора Владимира Путина в вопросе войны между Израилем и Ираном. Об этом он сказал на мероприятии в Белом доме 18 июня, пишет Sky News.
Президент США в очередной раз выразил убеждение, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не было бы, если бы он занимал пост главы государства на тот момент.
Смотрите видео заявления Трампа:
"Это бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Путин бы никогда не сделал этого. Я разговаривал с ним (Путиным -ред.) вчера и сказал, знаешь, он даже предложил помочь урегулировать (войну между Израилем и Ираном - ред.). Я сказал, сделай мне одолжение. Урегулируйте себя. Давайте сначала заниматься Россией (войной РФ против Украины - ред.). Хорошо? Я сказал, Владимир, давайте сначала заниматься Россией (войной РФ против Украины - ред.). Вы (так Трамп обращался к Путину - ред.) можете беспокоиться об этом позже", - сказал Трамп.
Он также отметил, что конфликт в конце концов будет урегулирован, но отметил огромные человеческие потери с обеих сторон, которые, по его словам, значительно больше, чем сообщается официально. Политик добавил, что нередко занижаются данные о жертвах даже в случаях серьезных разрушений.
"Здание падает, они говорят, ну а никто не пострадал. Вы знаете, да? Смешно", - резюмировал он.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин мог бы выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
Это заявление прозвучало на фоне очередной ракетной атаки Ирана на Израиль, которая произошла 16 июня. По информации The Times of Israel и CNN, взрывы прогремели в разных районах страны, в частности в Тель-Авиве и Хайфе, где расположены важные стратегические объекты - нефтеперерабатывающий завод, порт и база ВМС.
Накануне, 15 июня, Трамп также выразил убеждение, что между Ираном и Израилем возможно достичь мирного соглашения, как это уже произошло с рядом других стран во время его предыдущей каденции.
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