Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение и напомнил о своих успехах

Трамп сделал громкое заявление о возможности заключения мирного соглашения между Израилем и Ираном и привел в пример свои предыдущие дипломатические шаги.

https://glavred.info/world/tramp-prizval-izrail-i-iran-zaklyuchit-soglashenie-i-napomnil-o-svoih-uspehah-10673606.html Ссылка скопирована

Трамп анонсировал сделку между Ираном и Израилем / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Трамп анонсировал мирное соглашение между Ираном и Израилем

Президент США напомнил, как в прошлом решал конфликты между государствами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение и оно обязательно будет достигнуто, как это уже было с другими государствами во времена его президентства. Соответствующий призыв он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить соглашение и заключат его, так же как я заставил заключить соглашение Индию и Пакистан, используя для этого торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести благоразумие, сплоченность и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!", - написал Трамп. видео дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его первой каденции ему удалось предотвратить обострение конфликта между Сербией и Косово, который грозил перерасти в полномасштабную войну. Также, по его словам, благодаря его вмешательству удалось стабилизировать ситуацию между Египтом и Эфиопией, которые имели спор вокруг строительства плотины на реке Нил. Трамп считает, что его действия способствовали сохранению мира в обоих регионах.

"Так же, вскоре мы будем иметь мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я делаю много, но никогда не получаю за это признание, но это нормально, люди понимают. Давайте сделаем Ближний Восток снова великим!", - резюмировал Трамп.

Война Израиля против Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Израиль нанес удары по объектам в Тегеране, которые, по его данным, имеют связь с иранской ядерной программой. Об этом сообщает армия обороны Израиля, ссылаясь на The Times of Israel.

В ответ Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль. Взрывы прогремели в нескольких городах, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обострение противостояния между Израилем и Ираном и общая нестабильность в регионе могут оказаться выгодными для России из-за роста цен на нефть, что будет способствовать укреплению ее экономики в условиях войны против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред