Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали

Расширение возрастных границ мобилизации не поможет изменить ситуацию на фронте, для этого нужно новейшее западное оружие, подчеркнул дипломат.

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Дипломат ответил, нужно ли менять возрастные рамки мобилизации в Украине / Коллаж: Главред

О чем сказал Огрызко:

Ключевым фактором для введения санкций против РФ является наличие политической воли

Расширение возрастных границ мобилизации не нужно, военным нужно оружие

Хребет армии РФ могут сломать новейшие военные технологии

Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из предпосылок введения западных санкций против России является начало мобилизации 18-летних и общее снижение призывного возраста. О том, почему страны запада выставляют условия для введения санкций против России и чего ждать украинцам рассказал в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко

По его мнению, ключевым фактором в этом вопросе является наличие политической воли. Он отметил, что всегда можно найти множество причин, чтобы отложить или избежать принятия конкретного решения.

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"Вспомните: 12 мая, если не ошибаюсь, должны были быть введены жесткие санкции против России со стороны ЕС. Вопрос: а где они? Их нет. А почему? Потому что опять нашли основание сказать: "Давайте еще раз посоветуемся с Трампом. Давайте спросим, будет ли он к этому приобщаться"", - указывает он.

Огрызко подчеркивает, что прошел уже месяц, а новых санкций до сих пор нет. Хотя сейчас и обсуждается 18-й пакет, который предусматривает ограничения для банковского сектора и нефтяной торговли.

"Но будет ли он реализован оперативно? Пока это под большим вопросом. Потому что, как мы видим, заявления - заявлениями, а дела - делами", - добавил он.

Комментируя вопрос снижения призывного возраста, дипломат отметил, что теоретически этот путь возможен. Однако, по его словам, военные в своих обращениях просят не больше людей, а именно оружие и технику.

"Мы же видим эти обращения командиров: "Дорогие друзья, кто сколько может - по гривне, по 10, - потому что нам надо купить внедорожник, дроны и так далее". Это свидетельствует о том, что ключевой дефицит - это не люди, а вооружение", - утверждает дипломат.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:

Он добавил, что попытки бороться с Россией за счет количества мобилизованных являются ошибочными, поскольку Россия имеет значительно большее население и, соответственно, мобилизационный резерв.

По его мнению, победу может обеспечить только преимущество в современном вооружении. Именно это должно быть главной задачей западных партнеров - помогать Украине не по логике массовых мобилизаций, как в прошлых войнах, а за счет технологического преимущества.

"Нет, хребет российской армии будет ломаться исключительно через применение новейших военных технологий. Мы на этом пути. И сейчас как никогда нужна мощная военная помощь от наших партнеров", - резюмировал Огрызко.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия осуществила масштабную ракетную атаку по Киеву, в результате которой были существенно повреждены офисные помещения компании Boeing. Как сообщает Financial Times, здание, где размещен офис американской корпорации, претерпело серьезные разрушения, и не исключено, что оно было одной из целей удара.

Президент Владимир Зеленский отметил, что только с начала июня Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов.

Тем временем агенты ГУР провели смелую диверсию в российском городе Кенигсберг (рус. Калининград), уничтожив промышленную электроподстанцию, которая обеспечивала энергией в том числе объекты военно-промышленного комплекса РФ и подразделения армии.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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