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Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали

Юрий Берендий
15 июня 2025, 16:27
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Расширение возрастных границ мобилизации не поможет изменить ситуацию на фронте, для этого нужно новейшее западное оружие, подчеркнул дипломат.
Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали
Дипломат ответил, нужно ли менять возрастные рамки мобилизации в Украине / Коллаж: Главред

О чем сказал Огрызко:

  • Ключевым фактором для введения санкций против РФ является наличие политической воли
  • Расширение возрастных границ мобилизации не нужно, военным нужно оружие
  • Хребет армии РФ могут сломать новейшие военные технологии

Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из предпосылок введения западных санкций против России является начало мобилизации 18-летних и общее снижение призывного возраста. О том, почему страны запада выставляют условия для введения санкций против России и чего ждать украинцам рассказал в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко

По его мнению, ключевым фактором в этом вопросе является наличие политической воли. Он отметил, что всегда можно найти множество причин, чтобы отложить или избежать принятия конкретного решения.

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"Вспомните: 12 мая, если не ошибаюсь, должны были быть введены жесткие санкции против России со стороны ЕС. Вопрос: а где они? Их нет. А почему? Потому что опять нашли основание сказать: "Давайте еще раз посоветуемся с Трампом. Давайте спросим, будет ли он к этому приобщаться"", - указывает он.

Огрызко подчеркивает, что прошел уже месяц, а новых санкций до сих пор нет. Хотя сейчас и обсуждается 18-й пакет, который предусматривает ограничения для банковского сектора и нефтяной торговли.

"Но будет ли он реализован оперативно? Пока это под большим вопросом. Потому что, как мы видим, заявления - заявлениями, а дела - делами", - добавил он.

Комментируя вопрос снижения призывного возраста, дипломат отметил, что теоретически этот путь возможен. Однако, по его словам, военные в своих обращениях просят не больше людей, а именно оружие и технику.

"Мы же видим эти обращения командиров: "Дорогие друзья, кто сколько может - по гривне, по 10, - потому что нам надо купить внедорожник, дроны и так далее". Это свидетельствует о том, что ключевой дефицит - это не люди, а вооружение", - утверждает дипломат.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:

Он добавил, что попытки бороться с Россией за счет количества мобилизованных являются ошибочными, поскольку Россия имеет значительно большее население и, соответственно, мобилизационный резерв.

По его мнению, победу может обеспечить только преимущество в современном вооружении. Именно это должно быть главной задачей западных партнеров - помогать Украине не по логике массовых мобилизаций, как в прошлых войнах, а за счет технологического преимущества.

"Нет, хребет российской армии будет ломаться исключительно через применение новейших военных технологий. Мы на этом пути. И сейчас как никогда нужна мощная военная помощь от наших партнеров", - резюмировал Огрызко.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия осуществила масштабную ракетную атаку по Киеву, в результате которой были существенно повреждены офисные помещения компании Boeing. Как сообщает Financial Times, здание, где размещен офис американской корпорации, претерпело серьезные разрушения, и не исключено, что оно было одной из целей удара.

Президент Владимир Зеленский отметил, что только с начала июня Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов.

Тем временем агенты ГУР провели смелую диверсию в российском городе Кенигсберг (рус. Калининград), уничтожив промышленную электроподстанцию, которая обеспечивала энергией в том числе объекты военно-промышленного комплекса РФ и подразделения армии.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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мобилизация война в Украине Владимир Огрызко
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