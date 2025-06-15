Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали

О чем сказал Огрызко:
- Ключевым фактором для введения санкций против РФ является наличие политической воли
- Расширение возрастных границ мобилизации не нужно, военным нужно оружие
- Хребет армии РФ могут сломать новейшие военные технологии
Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из предпосылок введения западных санкций против России является начало мобилизации 18-летних и общее снижение призывного возраста. О том, почему страны запада выставляют условия для введения санкций против России и чего ждать украинцам рассказал в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко
По его мнению, ключевым фактором в этом вопросе является наличие политической воли. Он отметил, что всегда можно найти множество причин, чтобы отложить или избежать принятия конкретного решения.
"Вспомните: 12 мая, если не ошибаюсь, должны были быть введены жесткие санкции против России со стороны ЕС. Вопрос: а где они? Их нет. А почему? Потому что опять нашли основание сказать: "Давайте еще раз посоветуемся с Трампом. Давайте спросим, будет ли он к этому приобщаться"", - указывает он.
Огрызко подчеркивает, что прошел уже месяц, а новых санкций до сих пор нет. Хотя сейчас и обсуждается 18-й пакет, который предусматривает ограничения для банковского сектора и нефтяной торговли.
"Но будет ли он реализован оперативно? Пока это под большим вопросом. Потому что, как мы видим, заявления - заявлениями, а дела - делами", - добавил он.
Комментируя вопрос снижения призывного возраста, дипломат отметил, что теоретически этот путь возможен. Однако, по его словам, военные в своих обращениях просят не больше людей, а именно оружие и технику.
"Мы же видим эти обращения командиров: "Дорогие друзья, кто сколько может - по гривне, по 10, - потому что нам надо купить внедорожник, дроны и так далее". Это свидетельствует о том, что ключевой дефицит - это не люди, а вооружение", - утверждает дипломат.
Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:
Он добавил, что попытки бороться с Россией за счет количества мобилизованных являются ошибочными, поскольку Россия имеет значительно большее население и, соответственно, мобилизационный резерв.
По его мнению, победу может обеспечить только преимущество в современном вооружении. Именно это должно быть главной задачей западных партнеров - помогать Украине не по логике массовых мобилизаций, как в прошлых войнах, а за счет технологического преимущества.
"Нет, хребет российской армии будет ломаться исключительно через применение новейших военных технологий. Мы на этом пути. И сейчас как никогда нужна мощная военная помощь от наших партнеров", - резюмировал Огрызко.
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия осуществила масштабную ракетную атаку по Киеву, в результате которой были существенно повреждены офисные помещения компании Boeing. Как сообщает Financial Times, здание, где размещен офис американской корпорации, претерпело серьезные разрушения, и не исключено, что оно было одной из целей удара.
Президент Владимир Зеленский отметил, что только с начала июня Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов.
Тем временем агенты ГУР провели смелую диверсию в российском городе Кенигсберг (рус. Калининград), уничтожив промышленную электроподстанцию, которая обеспечивала энергией в том числе объекты военно-промышленного комплекса РФ и подразделения армии.
Другие новости:
- Цены взлетели на 50%: стоимость популярной ягоды стремительно рванула вверх
- Синоптик сказала, когда летняя жара снова накроет Украину
- "Невозможно передать эту потерю": на фронте погиб известный украинский актер
Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.
В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.
В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.
18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.
17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.
В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред