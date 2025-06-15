Цены взлетели на 50%: стоимость популярной ягоды стремительно рванула вверх

Экономист прогнозирует, что минимальная стоимость клубники в этом сезоне составит 130-140 грн.

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Цены на любимую ягоду существенно выросли / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Сколько стоит килограмм клубники в Украине

Почему цены на ягоду выросли на 50%

В среднем цены на клубнику в Украине выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на сегодня стоимость популярной ягоды на украинских рынках колеблется в пределах 150-200 гривен. Об этом рассказал доктор экономических наук Дмитрий Шиян в комментарии Общественное Харьков.

По словам эксперта, заморозки и осадки в конце задержали вызревание и привели к вредителям, что негативно повлияло на новый урожай ягод.

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"В этом году, к сожалению, как и в прошлом году, были заморозки в конце апреля, и в начале мая ударили по многим культурам, в том числе и по клубнике. Многие предприятия и личные хозяйства потеряли клубнику, которая только начинала цвести, и урожай был уничтожен", - рассказал Шиян.

Экономист прогнозирует, что минимальная стоимость клубники в этом сезоне составит 130-140 грн.

"Вторая декада июня - это наиболее благоприятный период, чтобы покупать клубнику, но в этом году цена будет выше", - говорит Шиян.

Специалист отмечает, что заморозки - лишь один из факторов, которые повлияли на уменьшение урожая ягод в этом году.

"Много людей сейчас выехало за границу, а клубника - это трудоемкая культура, и надо прилагать много труда, чтобы ее вырастить. А если нет людей - нет клубники", - добавил экономист.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы. Аналитики проекта EastFruit сообщили, что очередное снижение стоимости в данном сегменте является традиционным, учитывая увеличение предложения этих овощей на рынке.

К тому же в Украине дорожает популярное мясо. Например, один килограмм говяжьего гуляша в июне в среднем стоит 346 гривен, тогда как месяц назад этот вид мяса стоил 340,60 гривны.

Также в Киеве в этом сезоне цены на черешню выросли до рекордных за 10 лет - 300-650 грн/кг, иногда до 1200-1500 грн/кг на импорт. Причиной подорожания стала низкая урожайность - урожай составляет лишь 40% от прошлогоднего уровня.

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Что такое Общественное? Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Суспільне) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НОТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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