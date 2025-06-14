"Внезапно": клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку денег

Девушка уже пару месяцев не может получиться свои средства.

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Клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку денег / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Девушка не может пользоваться своими средствами

В чем причина блокировки

Клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку средств. По словам пострадавшей, ее деньги уже несколько месяцев заблокированы.

На портале Минфин она рассказала, что инцидент произошел еще 25 марта.

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"Я продала свою квартиру за гривну по программе "Е-Восстановление". Средства поступили мне на счет ПриватБанка. Мне нужны были наличные, чтобы обменять их на доллары и купить новое жилье. Чтобы ускорить процесс ее снятия (ограничение — 100000 грн/день в одном банке), я начала переводить средства на свой счет в Ощадбанке. С 18 по 25 марта я переводила по 29 999 грн (по 3 платежа в день). Внезапно, 25 марта 2025 года так называемый фин. мониторинг заблокировал мой счет", - поделилась девушка.

По ее словам, она в тот же день подала в отделение Ощадбанка оригинал своего договора купли-продажи квартиры.

"Сотрудница отсканировала его и подала в фин. мониторинг при мне!!! Сказала, что счет должны разблокировать в течение 2-х НЕДЕЛЬ!!! Счет до сих пор не разблокировали ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!!!", - поделилась клиентка.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Как сообщал Главред, украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.

Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.

Кроме того, украинцы жалуются, что в ПриватБанке требуют деньги за перевыпуск карты. Суммы достигают 350 гривен.

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