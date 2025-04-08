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Затронет всех владельцев карт: Ощадбанк принял важное решение

Руслана Заклинская
8 апреля 2025, 23:15
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Ощадбанк принял важное решение из-за военного положения.
Затронет всех владельцев карт: Ощадбанк принял важное решение
Ощадбанк сделал заявление для украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Ощадбанк продлевает срок действия платежных карт
  • Все карты, срок которых истек во время войны, будут действительны до 31 декабря 2025 года
  • Продление произойдет автоматически

Ощадбанк решил продлить срок действия платежных карт для своих клиентов. Все карты, срок действия которых истек во время войны, будут действительны до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

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Отныне карты, срок действия которых истек, будут продлены до конца 2025 года. Украинцы могут продолжать пользоваться своими карточками для снятия денег в банкоматах, оплаты товаров и услуг даже после указанного на карте срока.

Продление происходит автоматически. Поэтому клиентам Ощадбанка не нужно обращаться в отделения банка. Итак, даже если на карте указано, что она действительна до июня 2023 года или сентября 2024 года, пользователи могут без проблем использовать ее до конца декабря 2025 года.

Такое решение принято из-за военного положения, когда многие украинцы не имеют возможности оформить новую карту. Однако, как отметили в банке, если вы получили сообщение, что ваша карта не будет продлена, вам необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для перевыпуска карты.

Работа банков - новости Украины

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года Ощадбанк меняет тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт. Для владельцев корпоративных карт установлены новые сборы.

Также клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы с платежами и работой терминалов. Один из пользователей заявил, что любой платеж блокируется, даже в интернет-магазинах, а поддержка не решает проблему. Другой клиент сообщил о неполадке с пополнением карты через терминал.

Кроме этого, клиент ПриватБанка пожаловался, что в одном из банкоматов Киева он не смог получить 7000 грн, хотя средства были списаны с карты. Банкомат выдал ошибку и не вернул деньги, но клиент получил их обратно уже на следующий день.

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Что известно об Ощадбанке?

Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") - украинский коммерческий банк, второй по размерам активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины. Находится в государственной собственности, пишет Википедия.

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