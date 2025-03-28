Списал, но не выдал: банкоматы ПриватБанка "съедают" деньги украинцев

Недовольный клиент рассказал, что инцидент произошел в одном из столичных банкоматов.

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Банкоматы ПриватБанка "съедают" деньги украинцев / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Банкомат спил, но не выдал средства

Вернулись ли деньги владельцу

Клиент ПриватБанка пожаловался на работу банкомата - мужчина не смог получить свои средства, хоть они списали с карты.

На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что инцидент произошел в одном из столичных банкоматов, пишет Главред.

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"Киев. Банкомат Приват. Карточка Приват. 7000 грн хотел снять. С карты списались. Был звук подсчета купюр на выдачу, но выбило ошибку - типа произошла ошибка, денег не будет, ждите возврата на карту. Потом банкомат вообще перегрузился. Сделал заявку на возврат 29859014. Сказали ждать инкассацию. До 14 дней вроде", - отметил мужчина.

К счастью, деньги вернули на карту уже на следующий день, а другой клиент банка назвал его счастливчиком.

Отзыв ПриватБанк / фото: minfin.com

Стоит отметить, что это не единичный случай, когда банкомат списывает, но не выдает наличку - украинцы периодично жалуются на работу банкоматов.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Курс доллара - последние новости Украины

Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что в течение месяца не стоит рассчитывать на какое-либо укрепление гривны. Курс доллара будет расти и вопрос только в том, насколько: выйдет ли он на показатель в 42 гривны за доллар, или не пересечет психологический рубеж.

Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой говорил, что курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидается, что такая тенденция сохранится до конца месяца.

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