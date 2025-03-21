Курс валют в Украине: что будет с долларом до конца марта

В последние недели курс американской валюты остается предсказуемым.

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Каким будет курс доллара до конца марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

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Каким будет курс доллара до конца марта

Что будет влиять на курс валют в Украине

Курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидается, что такая тенденция сохранится до конца месяца.

Как рассказал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, в последние недели курс американской валюты остается предсказуемым благодаря ряду ключевых факторов, ограничивающих его колебания, пишут Факты.

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Эксперт выделяет три основные причины стабильности:

Политика НБУ – Национальный банк Украины своевременно принимает меры для поддержки гривны и контроля инфляционных рисков. С декабря по март НБУ трижды повышал учетную ставку – с 13% до 15,5%, что способствует ограничению избыточной ликвидности и снижает вероятность резких курсовых скачков.

– Национальный банк Украины своевременно принимает меры для поддержки гривны и контроля инфляционных рисков. С декабря по март НБУ трижды повышал учетную ставку – с 13% до 15,5%, что способствует ограничению избыточной ликвидности и снижает вероятность резких курсовых скачков. Баланс спроса и предложения – Нацбанк придерживается стратегии "управляемой гибкости", проводя валютные интервенции для предотвращения значительных колебаний курса, особенно в условиях войны.

– Нацбанк придерживается стратегии "управляемой гибкости", проводя валютные интервенции для предотвращения значительных колебаний курса, особенно в условиях войны. Сезонный фактор – аграрный сектор активизировал продажу валюты в преддверии посевной кампании, что также способствует укреплению гривны.

Однако главным риском для гривны по-прежнему остается война. Боевые действия, ущерб инфраструктуре и возможные переговоры о мире могут повлиять на ситуацию на валютном рынке.

По прогнозам, в период с 24 по 30 марта курс доллара будет находиться в диапазоне 41,4–42 гривны, а колебания в течение недели не превысят 60 копеек.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 13 марта был на уровне 41,51 грн/долл., что на 10 копеек выше предыдущего дня. Евро, наоборот, подешевел на 5 копеек - до 45,16 грн/евро.

Также финансовые аналитики прогнозируют, что до конца года Национальный банк Украины может вынужден ослабить гривню до уровня 45 грн/долл. В частности, эксперт Алексей Козырев считает, что среднегодовой курс доллара составит примерно 43 грн/долл., а евро может вырасти до 46,35-48 грн/евро.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, в ближайшие дни курс доллара будет оставаться в пределах 41,4-42 грн/долл. как на межбанковском, так и на наличном рынке. Это означает, что 100 долларов будут стоить от 4140 до 4200 грн.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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