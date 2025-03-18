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Доллар перешел к росту в обменниках: свежий курс валют

Виталий Кирсанов
18 марта 2025, 12:28
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В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,80 гривен.
курс валют
Свежий курс валют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Курс валют обменниках
  • Курс валют в "ПриватБанке"

Курс гривни немного снизился относительно доллара и евро на наличном рынке. Об этом свидетельствуют данные мониторинга во вторник, 18 марта.

По состоянию на утро 18 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 45,50 гривен.

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В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа).

При этом, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 18 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4395 гривен за 1 доллар (-0,0703 грн).

Официальный курс евро составил 45,1649 гривен за 1 евро (-0,0642 грн).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 марта, подорожал на 1 копейку и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 марта, подорожал до 45,87 гривни.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, финансовые аналитики прогнозируют, что до конца года Национальный банк Украины может ослабить гривну до уровня 45 грн/долл. В частности, эксперт Алексей Козырев считает, что среднегодовой курс доллара составит примерно 43 грн/долл., а евро может вырасти до 46,35-48 грн/евро.

Недавно аналитик Минфина сообщил, что учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют возрастет. Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники, подчеркнул аналитик.

Как писал Главред со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта Александра Хмелевского, в марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн/долл., а курс евро - 43,0 - 45,0 грн/евро.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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