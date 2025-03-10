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Пришло "время гривни": что будет с курсом и стоит ли покупать валюту

Анна Ярославская
10 марта 2025, 10:18
228
На курс влияет снижение спроса на валюту со стороны населения и значительные экономические и политические изменения в мире из-за решений США.
Обмен валют, доллар
Курс валют в Украине - что будет с долларом в течение недели / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что будет с курсом доллара с 10 по 16 марта
  • Какую валюту лучше покупать - доллар или евро

Курс доллара в Украине снизился, в то же время евро подорожал. Аналитики оценили, что будет с курсом валют в течение недели с 10 по 16 марта.

Отметим, что Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро, но решения пока нет. Детальнее читайте в материале: "Отказ" от доллара: в Украине могут изменить основную валюту.

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В чем причина падения курса доллара

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил снижение курса доллара тем, что американская валюта теряет свою стоимость на мировых рынках. А если дешевеет доллар, то автоматически дорожает его главный конкурент - евро. Основной и довольно неожиданной причиной обесценения доллара стали значительные экономические и политические изменения в мире из-за решений США, пишет ТСН.

Также на курс влияет и снижение спроса на валюту со стороны населения.

"По информации Нацбанка, в январе физлица покупали около 56 млн долларов наличных в день, сейчас это 42 млн в день, или на 25% меньше. Снижение спроса не могло не повлиять на курс", – объяснил глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, из-за турбулентности на международных рынках неожиданно пришло "время гривни". Нацбанку даже не нужно тратить много средств, чтобы удержать гривну от девальвации.

Что будет с курсом валют дальше

Шевчишин считает, что пока непонятна экономическая основа снижения курса доллара в Украине.

"На мировом рынке экономическая ситуация заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии. Они выводят капитал с рынков США прежде всего в европейские. Спрос на доллар снижается, на евро – растет, это влияет на курс доллара и, соответственно, на курс гривни", - объяснил он.

В свою очередь, Забловский не исключает, что наличный доллар на текущей неделе может еще подешеветь.

"Индикатором станет межбанковский рынок: если в начале недели безналичный доллар опустится ниже нынешнего коридора в 41,3-41,7 грн/доллар, дойдет до 41 гривни, тогда возможно снижение его стоимости в банках и обменных пунктах", – сказал Забловский.

Пендзин, напротив, ожидает подорожания доллара, причиной которого могут стать действия регулятора. Эксперт напомнил, что в марте началась выплата проиндексированных пенсий, частично финансируемых за счет зарубежной финансовой помощи. А она, как известно, поступает в валюте, которую для государства выгодно продать на межбанке как можно дороже.

Поэтому, по мнению Олега Пендзина, действия НБУ на текущей неделе будут направлены не на укрепление гривни, а на ее ослабление. Впрочем, девальвация ожидается незначительной: в пределах 20–30 копеек. На наличном рынке это означает повышение среднего курса до 41,70-41,80 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Пендзин уверен, что гривневые инвестиционные инструменты остаются надежными и прибыльными.

"Речь идет о краткосрочных депозитах и приобретениях ОВГЗ сроком действия 90-100 дней, на такой период можно прогнозировать низкие риски обесценивания гривни", - сказал Пендзин.

Шевчишин считает удешевление доллара временным, поэтому советует покупать валюту, пока есть возможность потратить на нее меньше гривен благодаря низкому курсу.

Забловский также советует покупать доллары по выгодному курсу, но воздержаться от покупки евро без крайней необходимости, потому что цена европейской валюты сейчас высока, но вскоре может снизиться.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины снизил курс доллара на понедельник, 10 марта. Доллар достиг минимального уровня с октября 2024 года.

Согласно официальным данным Нацбанка, курс на 10 марта составляет 41,21 грн за доллар (-0,0615 грн по сравнению с предыдущим днем). Ниже курс доллара был только 15 октября 2024 года - 41,20 грн/доллар.

Как писал Главред, Национальный банк Украины (НБУ) вероятно будет вынужден постепенно девальвировать гривню до уровня, заложенного в бюджете на конец года - 45 гривен за доллар. Среднегодовой курс может составить около 43 гривен за доллар. Таким прогнозом поделился аналитик Алексей Козырев.

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Кто такой Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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