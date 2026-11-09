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Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слетались

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 13:10обновлено 9 ноября, 14:09
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Вместо арахисовой пасты подойдет несоленое сало, а саму шишку рекомендуют сначала запечь в духовке.
Кормушка из сосновой шишки
​ Как сделать кормушку из сосновой шишки / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот из видео ​

Кратко:

  • Шишку обмазывают арахисовой пастой и обваливают в семечках
  • Вместо пасты подойдет несоленое сало или говяжий жир
  • Соленое птицам давать нельзя

Чтобы сделать кормушку из сосновой шишки, её достаточно обвязать шпагатом, плотно обмазать арахисовой пастой, обвалять в семечках или измельчённом несолёном арахисе и повесить там, где бывают птицы. Такая "детская" поделка дает синицам, дятлам и "ползунам" именно то, чего им не хватает в холода, - белок и жир.

Об этом рассказала главный редактор американского садового сайта Rural Sprout Трейси Бесемер. По её словам, многие певчие птицы не улетают на зиму и полагаются на местные источники пищи, которые в разгар сезона истощаются, особенно если зима длинная и холодная.

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Чтобы пережить сильные морозы, птицам нужна пища с высоким содержанием белка и жира, объясняет Бесемер. Поэтому привычная школьная поделка на самом деле полезна не только детям, но и пернатым.

"Арахисовая паста - прекрасный источник и белка, и жира", - отмечает автор.

Что понадобится для кормушки из шишки

Лучше всего подходят крупные шишки, но подойдут и небольшие прочные - например, сосны желтой (пондерозы). Перед работой шишки рекомендуется запечь в духовке: это уничтожит насекомых, которые могут прятаться внутри, а чешуя немного раскроется, и пасту будет легче вдавливать между ней.

  • Шнур. Лучше натуральный, который разлагается сам. Это может быть 100% хлопковая пряжа, джутовый или кулинарный шпагат. Тогда не придётся собирать остатки, когда птицы доедят корм.
  • Арахисовая паста. Натуральная или без сахара - дополнительный сахар птицам не нужен. Еще лучше - паста с кусочками арахиса.
  • Семена. Обычная смесь для кормушек для певчих птиц: подсолнечник, измельченная кукуруза, просо. Альтернатива - несоленый арахис, грубо порубленный ножом.

Если арахисовой пасты нет, Бесемер советует заменить её животным жиром, который птицы легко усваивают.

"Свиной жир и говяжий жир - оба отличные варианты, которые легко найти в супермаркете", - пишет она.

Как сделать кормушку из шишки пошагово

  1. Обвяжите верхушку шишки шпагатом.
  2. Резиновой лопаткой плотно обмажьте шишку арахисовой пастой (можно в перчатках), особенно снизу. Старайтесь втиснуть как можно больше пасты между чешуйками.
  3. Обваляйте шишку в семечках или измельчённом арахисе.
  4. Повесьте кормушку там, где бывают птицы.

Подобную инструкцию для школьников публикует Корнельская лаборатория орнитологии (США). Там отдельно предупреждают, что такой корм привлекает не только птиц.

"Белки обожают такие кормушки, поэтому обязательно повесьте её там, куда белкам будет трудно добраться", - советуют в лаборатории.

Если в семье есть аллергия на арахис, в Корнельской лаборатории предлагают заменить пасту растительным кулинарным жиром (в США - Crisco).

Смотрите видео - как сделать кормушку, показали в Фонде охраны дикой природы Глостершира:

Чего нельзя класть в кормушку для птиц?

В Королевском обществе защиты птиц Великобритании (RSPB) в перечне того, что не стоит давать пернатым, называют любую соленую пищу.

"Вся соленая пища запрещена, так как она обезвоживает птиц", - объясняют в RSPB.

Отдельно организация предупреждает о качестве арахиса: покупать его рекомендуют у надежных поставщиков, которые гарантируют отсутствие афлатоксина.

"Некачественный арахис может содержать грибок афлатоксин, который убивает птиц, если они его съедят", - подчеркивают британские специалисты.

Еще одно условие - чистота. Кормушки в RSPB рекомендуют еженедельно мыть горячей водой с мягким дезинфицирующим средством, тщательно ополаскивать и высушивать, прежде чем снова насыпать корм.

"Негигиеничные кормушки могут быстро передавать болезни между птицами", - отмечают в обществе.

С британцами соглашаются в американском Национальном обществе Одюбона, где советуют не выставлять жирный корм в теплое время года.

"Не выставляйте жир в жаркую погоду, так как он может прогоркнуть. Стекающий жир может повредить естественную водонепроницаемость перьев птиц", - говорится в рекомендациях организации.

Кормление птиц - новости

Как сообщал Главред, кормушки в садах и парках часто опустошают не птицы, а белки. Эксперты Happy Gardens посоветовали развесить возле кормушек мыло, которое отпугивает животных, не нанося им вреда. Лучше всего для этого подходит мыло с мускусом.

Синицам, дятлам и воробьям полезны семена тыквы и подсолнечника. В материале о том, что можно положить в кормушку зимой, отмечалось, что семена должны быть сырыми и несолеными. Также птицам подходят сало, ягоды и крупы.

Морозы бывают опасными не только для птиц, но и для людей. Мы также рассказывали, когда была самая суровая зима в Украине и в мире. По данным Britannica, самой экстремальной за последние 500 лет стала зима 1709 года, когда во Франции голод и холод унесли жизни более 600 тысяч человек.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
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  • Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
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Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

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