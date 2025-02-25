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Садоводы призвали развесить мыло возле кормушек для птиц: причина ошарашит

Алёна Воронина
25 февраля 2025, 17:24
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Малоизвестный трюк поможет защитить пищу для птиц от других животных, которые могут ее украсть.
Мыло, кормушка для птиц
Садоводы призвали развесить мыло возле кормушек для птиц/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Зачем развешивать мыло возле кормушек для птиц
  • Каким образом это может защитить пищу, которая предназначается для птиц

Птицы, которые в зимние месяцы остаются жить неподалеку от людей, требуют особого внимания в это время года. Чтобы выжить, им нужна сытная пища с высоким содержанием жира и питьевая вода.

Зима является тяжелым периодом для почти всех видов птиц, ведь вокруг меньше естественных запасов корма. Также пернатым приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы удерживаться в тепле, особенно, когда ночью морозы становятся сильнее.

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Кормушки, которые люди оставляют в садах и парках, чтобы подкармливать птиц, на самом деле требуют дополнительного внимания. Ведь часто оттуда могут воровать еду другие животные, например, белки. Если не кормить белок отдельно, то может возникнуть проблема с тем, как удержать их подальше от кормушек для птиц.

Эксперты из Happy Gardens рассказали, что существует ряд способов, как можно сдерживать белок в таком случае, не нанеся им никакого вреда. Один из таких трюков предусматривает использование мыла. Кусок мыла нужно оставить висеть у входа в кормушку для птиц, пишет The Mirror.

Однако речь идет не о любом старом куске мыла. Стоит применять мыло с мускусом, ведь оно выделяет очень насыщенный запах, который не любят белки.

Мускус - это сильно пахучее вещество растительного или животного происхождения, которое используют в медицине и парфюмерии. Эксперты отмечают, что белки ненавидят такой запах.

"Просто повесьте кусок мыла недалеко от кормушки для птиц. Чтобы защитить дикую природу, обязательно положите кусок мыла в старый носок. Вы также захотите пересмотреть эту стратегию летом, когда жаркая температура может превратить кусок мыла в горячее месиво всего за несколько часов", - отметили эксперты из Happy Gardens.

Если повесить мыло в носке слишком сложно или нет удобного места, в котором его можно было бы оставить, эксперты по борьбе с вредителями советуют просто потереть им те места, где вы видели белок.

Еще один совет: можно растопить такое мыло и смешать его с водой, добавив в бутылку с пульверизатором. Таким образом запах может распространяться по территории, удерживая их подальше.

В то же время эксперты отмечают, что белки со временем могут адаптироваться и перестать бояться такого запаха. Поэтому этот метод можно комбинировать с другими способами.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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