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Что такое "циганський піт": лишь единицы правильно объяснят фразу

Алёна Воронина
21 февраля 2025, 05:05
34
Мало кто догадывается, что на самом деле означает такое выражение.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "циганський піт"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает выражение "циганський піт"
  • Какими еще выражениями можно его заменить

В зимнюю пору, когда на улице наблюдается похолодание и мороз является привычной частью погодных условий, словосочетание "чувствовать холод" является привычной частью нашей речи.

Но не все знают, что есть целый ряд различных выражений, которыми можно рассказать, что нам холодно. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

В частности, она отметила, что в таком случае можно употреблять несколько благозвучных фразеологизмов.

"В Украину пришло похолодание, и безусловно это причина вспомнить несколько фразеологизмов, которые мы можем употреблять, когда нам холодно. Например, можно сказать, что "беруть дрижаки", или "дрижаки пробирають", или еще "проймає циганський піт". Слышали такие фразеологизмы?", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, что такое "циганський піт":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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