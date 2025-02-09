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Почему нельзя говорить "пасмурна погода": как заменить выражение, чтобы говорить правильно

Алёна Воронина
9 февраля 2025, 04:35
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На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "пасмурна погода"/ коллаж: Главред, фото: unsplash, скрин

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "пасмурна погода"
  • Как стоит заменить это выражение, чтобы говорить правильно

Когда небо закрыто облаками и даже не видно прояснений, то одно из первых выражений, которое "просится на язык" для описания таких погодных условий - "пасмурна погода".

Но на самом деле так говорить неправильно, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна". Какую фразу следует использовать для описания такой погоды вместо этого, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Осенью многие жалуются на "пасмурну погоду". И зря. Потому что погода в принципе не может быть "пасмурною", потому что слова такого в украинском языке нет. Но погода может быть "похмурою", погода может быть "хмарною". Вот так правильно по-украински", - объснила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "пасмурна погода":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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