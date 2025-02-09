Почему нельзя говорить "пасмурна погода": как заменить выражение, чтобы говорить правильно

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "пасмурна погода"
- Как стоит заменить это выражение, чтобы говорить правильно
Когда небо закрыто облаками и даже не видно прояснений, то одно из первых выражений, которое "просится на язык" для описания таких погодных условий - "пасмурна погода".
Но на самом деле так говорить неправильно, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна". Какую фразу следует использовать для описания такой погоды вместо этого, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Осенью многие жалуются на "пасмурну погоду". И зря. Потому что погода в принципе не может быть "пасмурною", потому что слова такого в украинском языке нет. Но погода может быть "похмурою", погода может быть "хмарною". Вот так правильно по-украински", - объснила она.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "пасмурна погода":
@sametak1064 И о погоде... Правильно ли говорить "пасмурная погода"? #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськийконтент#українськамова#українськамованмт♬ оригинальный звук - Правильно українською
Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.
Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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