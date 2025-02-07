Где ни в коем случае нельзя хранить яйца: какую ошибку допускают многие люди

Вы узнаете:
- Где лучше всего хранить яйца
- В каком месте не стоит хранить яйца
Вопрос, где лучше всего хранить яйца, не теряет своей актуальности уже много лет. Часто происходят споры о том, в холодильнике или вне его нужно хранить этот продукт, и как долго можно хранить яйца без холодильника.
Правительственный департамент, ответственный за безопасность пищевых продуктов в Великобритании, ответил на вопрос о том, где в доме следует хранить яйца, пишет Ladbible.
Агентство пищевых стандартов (FSA) заявило, что все зависит от температуры и ее колебаний.
Отмечается, что главное правило - яйца должны храниться в прохладном сухом месте, где нет колебаний температуры.
"В идеале яйца должны храниться в холодильнике, чтобы они поддерживали постоянную температуру и дольше оставались свежими. Мы рекомендуем следовать советам производителя и избегать хранения яиц в местах, где они могут быть подвержены перепадам температуры", - отметили в ведомстве.
Изменение температуры может привести к образованию конденсата на поверхности, что вызывает усиленное проникновение сальмонеллы с внешней стороны скорлупы в яйцо, отметили в ведомстве.
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