Где ни в коем случае нельзя хранить яйца: какую ошибку допускают многие люди

Если хранить яйца в месте, которое эксперты называют практически "запрещенным", то этот продукт недолго будет оставаться свежим.

https://glavred.info/life/gde-ni-v-koem-sluchae-nelzya-hranit-yayca-kakuyu-oshibku-dopuskayut-mnogie-lyudi-10637645.html Ссылка скопирована

Где ни в коем случае нельзя хранить яйца/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где лучше всего хранить яйца

В каком месте не стоит хранить яйца

Вопрос, где лучше всего хранить яйца, не теряет своей актуальности уже много лет. Часто происходят споры о том, в холодильнике или вне его нужно хранить этот продукт, и как долго можно хранить яйца без холодильника.

Правительственный департамент, ответственный за безопасность пищевых продуктов в Великобритании, ответил на вопрос о том, где в доме следует хранить яйца, пишет Ladbible.

видео дня

Агентство пищевых стандартов (FSA) заявило, что все зависит от температуры и ее колебаний.

Отмечается, что главное правило - яйца должны храниться в прохладном сухом месте, где нет колебаний температуры.

"В идеале яйца должны храниться в холодильнике, чтобы они поддерживали постоянную температуру и дольше оставались свежими. Мы рекомендуем следовать советам производителя и избегать хранения яиц в местах, где они могут быть подвержены перепадам температуры", - отметили в ведомстве.

Изменение температуры может привести к образованию конденсата на поверхности, что вызывает усиленное проникновение сальмонеллы с внешней стороны скорлупы в яйцо, отметили в ведомстве.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Что известно о LADbible Group Limited? LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред