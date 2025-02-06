Надо найти "странную" девушку на рисунке: на загадку дается всего 4 секунды

Сложно будет отыскать одну мелкую деталь, которая отличает одну из девушек от всех остальных.

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Где на рисунке "странная" девушка/ jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии позволяют проверить свое критическое мышление и навыки решения проблем. Но в то же время такие загадки очень полезны для тренировки мозга - регулярное выполнение таких задач является залогом того, что мозг будет работать лучше, мышление будет более гибким, а внимательность - более обостренной.

В следующей загадке нужно отыскать на рисунке "странную" девушку - то есть ту, которая отличается от всех остальных, пишет jagranjosh.

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Непросто будет догадаться, по какой именно детали лицо одной девушки отличается от всех остальных лиц.

Среди восьми лиц только одно отличается от всех остальных. Непросто будет заметить, какая именно мелкая деталь делает эту девушку отличительной.

При этом придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается очень мало времени - всего на всего 4 секунды. Не каждому удастся справиться настолько быстро.

Где на рисунке "странная" девушка/ jagranjosh

Если вам понравилась такая загадка, можете посоветовать ее своим родным и друзьям - возможно, они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Девушка, которая отличается от всех остальных - вторая снизу/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такое задание станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются 2 рисунка - надо найти одно отличие. Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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