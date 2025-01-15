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Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд

Алёна Воронина
15 января 2025, 07:10
19
Не каждому будет легко заметить, где именно спрятаны те детали, которые делают рисунки разными.

Загадка
Надо найти одно отличие за 5 секунд/ jagranjosh

Головоломки, где нужно искать различия между изображениями, всегда удивляют своей сложностью, хотя на первый взгляд могут показаться простыми.

Сначала кажется, что решение будет очевидным, но уже через секунду становится понятно, что для достижения результата нужно немало поработать.

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На этот раз вам предлагается найти одну отличительную деталь между двумя картинками, на которых изображена семья, пишет jagranjosh.

На рисунках мы видим двух парней и бабушку, которые возвращаются с покупками. На первый взгляд кажется, что эти изображения одинаковые, но при более внимательном рассмотрении становится заметно, что там есть различие.

Чтобы найти, что именно на рисунке отличается, нужно тщательно изучить рисунки. Задача не из простых, поэтому успех ждет только тех, кто сможет концентрироваться и обращать внимание на все детали.

Загадка
Нужно найти одно отличие за 5 секунд/ jagranjosh

Однако не забывайте, что времени на разгадку дается совсем мало - всего 5 секунд. Лишь несколько человек способны справиться с такой задачей настолько быстро.

Попробуйте сначала самостоятельно решить головоломку. Если это не удается, ответ вы найдете внизу.

Загадка
Тележки немного отличаются - у одной из них нет одного колеса/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 12 секунд угадать, чем отличаются 2 младенца - нужно найти три отличия. Такая загадка станет настоящим испытанием для вашей внимательности. Задание выглядит простым, но требует сообразительности и скорости мышления.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти три ошибки за 9 секунд - нужно угадать, что не так на рисунке. Сложная загадка будет по силам не всем - только небольшому кругу людей удастся ее разгадать.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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