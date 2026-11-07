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"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 18:28
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Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и определенное количество ракет.
Компания MBDA готова выпускать ракеты Patriot в Германии
В ФРГ исчерпали возможности поставок Patriot Украине / Коллаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНИАН

Главное:

  • Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и ракеты
  • Берлин пока не может пополнить собственные запасы после передачи Украине

Германия исчерпала возможности по дальнейшей передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он отметил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и определенное количество ракет к ним, пишет Focus.

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По словам Писториуса, Берлин пока не может пополнить собственные запасы после передачи Украине имеющихся систем.

"Все, что мы предоставляем сейчас, мы пока не сможем восполнить, это привело бы к появлению пробелов в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Больше сейчас невозможно", - заявил министр.

Он подчеркнул, что теперь другие государства должны взять на себя большую часть обязательств по поставкам Украине систем Patriot.

Писториус добавил, что этот вопрос планируется обсудить в середине ноября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

СМИ раскрыли новые подробности поставок ракет Patriot для Украины

Украина может рассчитывать на поставку 500 противоракет PAC-3 MSE для американских зенитных комплексов Patriot общей стоимостью около 2,1 млрд долларов. Однако, согласно информации "Радио Свобода", получить эти боеприпасы Киев сможет не ранее 2030 года.

В то же время перспективы организации производства ракет непосредственно на территории Украины пока остаются неопределёнными. Как сообщает издание, Пентагон ещё не вынес окончательного решения о выдаче украинской стороне лицензии на самостоятельный выпуск PAC-3 MSE.

Американское оборонное ведомство продолжает рассматривать такую возможность и изучать связанные с ней перспективы. Таким образом, вопрос не только сроков поставок, но и создания собственного производства этих противоракет в Украине пока остаётся открытым.мерено продолжить изучение такой возможности.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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