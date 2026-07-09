Через несколько недель в Украине могут запустить производство Patriot - Минобороны Польши

Главное:
- Производство раке для Patriot в Украине может начаться уже через несколько недель
- Польша примет участие в передаче технологий и обслуживании Patriot
- Варшава готова немедленно присоединиться к реализации проекта и сотрудничать с Украиной
Производство противоракетных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине может начаться уже через несколько недель. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.
По словам польского министра, запуск производства - непростая задача, ведь на данный момент только США производят ракеты Patriot в таких масштабах.
"Это непросто, учитывая, что только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в таких масштабах, что даже США не могут обеспечить их защиту, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы настроены решительно. Польша готова немедленно обеспечить техническое обслуживание и проводить дальнейшие операции", - заявил Косиняк-Камыш.
Комментируя роль Польши в будущем производстве ракет в Украине, глава Минобороны отметил, что в настоящее время передача оборудования Украине не происходит без участия Варшавы.
"Наша страна входит в число четырёх стран НАТО - помимо Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды, - которым в Анкаре присвоен статус страны, куда могут передаваться технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot", - добавил он.
Россия может помешать производству в Украине
Главред ранее писал, что, по мнению экспертов, наладить производство ракет для Patriot в Украине будет чрезвычайно сложно. Украина может столкнуться с жестким контролем США над критически важными технологиями и нехваткой специализированного оборудования, пишет Bloomberg.
Также они отметили, что завод по производству ракет в Украине может стать одной из главных целей для российских ударов. Поэтому некоторые аналитики считают, что безопаснее было бы разместить такое производство в соседней Польше.
Производство ракет Patriot в Украине - последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон может предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков неопределенного типа для систем ПВО Patriot.
Советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что производство ракет для Patriot в Украине возможно. Вместе с лицензией Киеву передадут все технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков. Также будут проводиться обучение специалистов, на помощь приедут консультанты.
Кроме того, по мнению экспертов, наладить производство ракет для Patriot в Украине будет чрезвычайно сложно. Украина может столкнуться с жестким контролем США над критически важными технологиями и нехваткой специализированного оборудования. Об этом пишет Bloomberg.
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О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш
Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.
Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.
В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.
В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска, пишет Википедия.
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