Цветы в вазе простоят в разы дольше: секрет кроется в двух вещах из кухонного шкафа

Вы узнаете:
- Что добавить в воду для свежести цветов
- Как правильно подрезать стебли
- Почему сахар может навредить букету
Срезанные цветы в летнюю жару часто вянут через несколько дней, но продлить их жизнь можно с помощью двух простых средств из кухонного шкафа. Блогерша и эксперт по домашним лайфхакам Шантель Мила показала в TikTok метод, который работает как для букетов из супермаркета, так и для свежесрезанных садовых цветов.
Метод предполагает наполнение вазы водой наполовину, после чего туда добавляют две столовые ложки белого уксуса - он подавляет рост бактерий в воде. Далее добавляют две столовые ложки сахара, пудры или обычного, и осторожно перемешивают, чтобы он полностью растворился. Если стебли ещё не обрезаны, их следует подрезать под углом 45° прямо под водой и полностью погрузить в вазу, а лишние листья со стеблей лучше удалить.
Зачем цветам нужен сахар
Как только цветок срезают, он сразу перестает получать питательные вещества посредством фотосинтеза и начинает их терять. Сахар в воде частично компенсирует эту потерю: он постепенно растворяется и впитывается стеблями, продлевая жизнь букета.
Побочный эффект сахара и роль уксуса
Несмотря на пользу, у сахара есть и обратная сторона - он одновременно стимулирует рост бактерий в воде, из-за чего цветы могут начать неприятно пахнуть и быстрее портиться. Именно поэтому сахар обязательно сочетают с уксусом, который сдерживает размножение бактерий и не дает этому процессу испортить эффект от подкормки.
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Что известно о блогерше Mama Mila
Блогерша Mama Mila (mama_mila_au) - инфлюенсерша, которая активно делится контентом о воспитании детей, семейной жизни, а также дает советы по уходу за собой и ведению домашнего хозяйства.
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