Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Визуальные головоломки - отличный способ не только интересно провести время, но и потренировать мозг.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают развивать внимательность, улучшать память, повышать концентрацию и учат быстрее замечать даже самые мелкие детали.

Сегодня предлагаем проверить свои способности с помощью классической игры "Найдите отличия". Перед вами расположены две почти одинаковые иллюстрации с мужчиной, работающим за ноутбуком. На первый взгляд они выглядят одинаково, однако художник специально изменил три небольшие детали. Об этом сообщает Jagranjosh.

Ваша задача - внимательно сравнить оба изображения и найти все три отличия. Изменения могут касаться формы предметов, их цвета или отдельных элементов рисунка, поэтому стоит изучить картинку максимально тщательно.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На выполнение задания отводится всего 75 секунд. Постарайтесь уложиться в это время и проверить, насколько хорошо вы умеете замечать скрытые детали.

Удалось обнаружить все три отличия до окончания отсчета?

Если же найти все изменения оказалось непросто, не переживайте. Ниже опубликован правильный ответ, который поможет проверить себя и узнать, какие именно детали отличались на двух изображениях.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

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