Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

Кратко:
- Дрон попал в 25-этажное здание в Деснянском районе
- Спасатели эвакуировали ребенка с резаными ранами
- Всего в результате сегодняшних атак РФ по Киеву погибли трое жителей столицы, 13 пострадали
В результате атак вражеских беспилотников на Киев известно о росте числа жертв. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате террористических атак РФ погибли трое жителей столицы, ещё 13 человек пострадали. Об этом он написал в Telegram.
"По данным медиков, погибли трое жителей столицы... Уже 13 пострадавших в столице. 9 из них медики госпитализировали. Двое раненых - в тяжёлом состоянии", - заявил Кличко.видео дня
Кроме того, в Деснянском районе беспилотник попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. На верхнем этаже здания возник пожар, к ликвидации которого привлекли экстренные службы.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил повреждение многоэтажного дома.
"В Деснянском районе, по предварительным данным, пострадало многоэтажное здание. На месте продолжаются работы", - отметил Ткаченко.
Во время разведки в здании спасатели обнаружили пострадавшего ребенка с резаными ранами лица и передали его медикам. Поисково-спасательные работы в здании продолжаются, специалисты обследуют этажи на предмет наличия других пострадавших.
Как сообщили в ГВА, экстренные службы продолжают проверять все поврежденные помещения, масштабы последствий атаки уточняются.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, ГСЧС сообщили о ракетном ударе по Киеву и пожарах в административных и складских помещениях в нескольких районах города. Спасатели добавили, что в результате пожаров в двух районах есть погибшие и пострадавшие.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении вражеского беспилотника в Деснянском районе столицы. Кличко сообщил, что дрон упал рядом с газораспределительной станцией и на место выехали экстренные службы. По обновленным данным, в результате этой атаки с использованием дрона пострадали восемь человек, один человек погиб.
Военный эксперт Александр Коваленко отметил проблему с перехватом баллистических ракет и нехватку ракет для систем ПВО. Коваленко подчеркнул, что партнеры тормозят передачу необходимых противоракетных средств и оставляют запасы для собственной защиты, что затрудняет отражение массированных ударов.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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