В Азовском море поражены девять танкеров РФ: 'Мадяр' рассказал об охоте СБС

Ключевые тезисы:
- СБС поразили 9 танкеров РФ за ночь
- Всего за 72 часа - 21 судно
- Поражено 53 военных цели на ВОТ
Подразделения Сил беспилотных систем Украины ночью 8 июля поразили девять танкеров теневого флота России в Азовском море. Всего за последние 72 часа было поражено 21 судно. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.
"За 72 часа поражено 21 судно: 19 танкеров теневого флота, 1 сухогруз и 1 паром в Керчи", - сообщил он.видео дня
Операцию выполняли пилоты подразделений "Кайрос" 414-го отдельного полка СБС "Птицы Мадяра", 413-го отдельного полка СБС "Рейд" и 1-го отдельного центра СБС. Также в течение ночи, по словам "Мадяра", украинские беспилотники поразили 53 военные цели в оперативной глубине российских оккупационных войск в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины.
Бровди заявил, что за ночь были поражены ещё шесть электроподстанций. Всего в период с 1 по 8 июля, по данным СБС, было поражено 50 энергообъектов.
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