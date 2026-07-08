В Азовском море поражены девять танкеров РФ: 'Мадяр' рассказал об охоте СБС

СБС сообщили о 21 поражённом судне и 53 целях на временно оккупированных территориях.

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Танкеры теневого флота подверглись нападению в Азовском море / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

СБС поразили 9 танкеров РФ за ночь

Всего за 72 часа - 21 судно

Поражено 53 военных цели на ВОТ

Подразделения Сил беспилотных систем Украины ночью 8 июля поразили девять танкеров теневого флота России в Азовском море. Всего за последние 72 часа было поражено 21 судно. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.

"За 72 часа поражено 21 судно: 19 танкеров теневого флота, 1 сухогруз и 1 паром в Керчи", - сообщил он. видео дня

Операцию выполняли пилоты подразделений "Кайрос" 414-го отдельного полка СБС "Птицы Мадяра", 413-го отдельного полка СБС "Рейд" и 1-го отдельного центра СБС. Также в течение ночи, по словам "Мадяра", украинские беспилотники поразили 53 военные цели в оперативной глубине российских оккупационных войск в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины.

Бровди заявил, что за ночь были поражены ещё шесть электроподстанций. Всего в период с 1 по 8 июля, по данным СБС, было поражено 50 энергообъектов.

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