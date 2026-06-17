Танкер, мосты и прочее: Силы обороны нанесли мощный удар по объектам РФ

Силы обороны атаковали танкер российского теневого флота, который находился под санкциями ЕС.

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Силы обороны атаковали РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео (иллюстративное фото)

Что известно:

Силы обороны нанесли удар по танкеру теневого флота РФ

Атакованный танкер находился под санкциями

Силы обороны Украины нанесли удар по танкеру теневого флота РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Танкер FINA A (IMO 9283306) был поражён в акватории Чёрного моря. Это судно находилось под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

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"Подтверждено поражение цели. Степень повреждений уточняется. Танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах Российской Федерации в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж — 62 002 единицы", — говорится в сообщении.

Также наши защитники нанесли удары по объектам, которые оккупанты использовали для обеспечения военной логистики и перемещения сил между оккупированными территориями юга. Под удар попал автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки Херсонской области и автомобильный мост в районе Воинки.

Также под атакой оказались:

командно-наблюдательный пункт и пункт управления оккупантов в районе Великой Новоселки Донецкой области;

пункты управления дронами в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешко Херсонской области, Малиевки Днепропетровской области, Коровьяковки и Кучерова Курской области.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора вести боевые действия против Украины", — говорится в сообщении.

Ракеты и дроны украинского производства / Инфографика: Главред

Усиление давления на Крым — командующий

Главред писал, что, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

За последний месяц украинская кампания уже сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, ещё примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для укрепления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территории противника.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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