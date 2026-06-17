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Танкер, мосты и прочее: Силы обороны нанесли мощный удар по объектам РФ

Ангелина Подвысоцкая
17 июня 2026, 15:03
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Силы обороны атаковали танкер российского теневого флота, который находился под санкциями ЕС.
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Силы обороны атаковали РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео (иллюстративное фото)

Что известно:

  • Силы обороны нанесли удар по танкеру теневого флота РФ
  • Атакованный танкер находился под санкциями

Силы обороны Украины нанесли удар по танкеру теневого флота РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Танкер FINA A (IMO 9283306) был поражён в акватории Чёрного моря. Это судно находилось под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

видео дня

"Подтверждено поражение цели. Степень повреждений уточняется. Танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах Российской Федерации в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж — 62 002 единицы", — говорится в сообщении.

Также наши защитники нанесли удары по объектам, которые оккупанты использовали для обеспечения военной логистики и перемещения сил между оккупированными территориями юга. Под удар попал автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки Херсонской области и автомобильный мост в районе Воинки.

Также под атакой оказались:

  • командно-наблюдательный пункт и пункт управления оккупантов в районе Великой Новоселки Донецкой области;
  • пункты управления дронами в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешко Херсонской области, Малиевки Днепропетровской области, Коровьяковки и Кучерова Курской области.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора вести боевые действия против Украины", — говорится в сообщении.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Ракеты и дроны украинского производства / Инфографика: Главред

Усиление давления на Крым — командующий

Главред писал, что, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

За последний месяц украинская кампания уже сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, ещё примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для укрепления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территории противника.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.

Больше новостей:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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