Взрывы продолжались всю ночь: дроны поразили морской порт Темрюк на Кубани

Под обстрел Сил обороны этой ночью попали и объекты на временно оккупированных территориях.

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Российские объекты подверглись мощному удару со стороны Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Силы обороны атаковали морской порт в Краснодарском крае

Местные власти сообщили о пожаре, погибшем и раненом в результате атаки

Мелитополь и Крым ночью оказались под мощной атакой

В ночь на 13 июня украинские беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края страны-агрессора России. Об этом сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев.

По его данным, в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. В результате есть погибший, предварительно, пострадали три человека.

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"Что касается пожара, его тушат 96 человек, задействовано более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы", — добавил он.

Комментарий губернатора по поводу атаки / фото: скриншот

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по морскому порту Темрюк на Кубани.

"Морской порт Темрюк - это стратегический универсальный перевалочный комплекс на побережье Азовского моря, который обеспечивает перевалку нефтепродуктов, химических грузов, зерна, угля и металла", - отметил он.

Комментарий Сергея Стерненко по поводу атаки / фото: скриншот

Атака на ВОТ

Помимо ударов вглубь России, Силы обороны, вероятно, наносили удары и по стратегически важным объектам РФ на временно оккупированных территориях. Ночью 13 июня взрывы гремели в Мелитополе Запорожской области и Крыму.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Мелитополь и Крым этой ночью:

Мониторинговые каналы сообщают о попаданиях в Мелитополе, а также отмечают, что под атакой оказался весь Крым до Керчи. Соответствующие видео также появились в соцсетях. Официально Украина пока эти атаки не комментировала.

Украина планирует усилить давление на Крым

Главред писал, что, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

За последний месяц украинская кампания уже сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, еще примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России поразили нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территорий врага.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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