Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

В Краснодарском крае России вечером 20 января ракета российской ПВО попала в жилой многоэтажный дом, вызвав масштабный пожар.

https://glavred.info/world/rossiyskaya-raketa-pvo-udarila-po-mnogoetazhke-v-krasnodarskom-krae-pervye-kadry-10734053.html Ссылка скопирована

Российская ПВО ударила по жилому дому - видео последствий / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Российская ПВО ударила по жилому многоэтажному дому в Краснодарском крае

Местные жители опубликовали видео с последствиями удара

Вечером 20 января в населенном пункте Афипский (Краснодарский край РФ) после взрыва произошел масштабный пожар в одной из многоэтажек. Перед этим появлялась информация о работе российской противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, после серии взрывов серьезно пострадал жилой дом, а также было повреждено около десяти автомобилей. На месте возник пожар, предварительно не исключают наличие пострадавших.

видео дня

В то же время на видеозаписях, сделанных местными жителями, четко зафиксирована траектория ракеты российской системы ПВО и ее дальнейшее попадание в жилую застройку.

Смотрите видео удара российской ПВО по дому:

/ Скриншот

/ Скриншот

Российскую атаку по дому в Краснодарском крае подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

"Российская ракета ПВО попала в жилой многоэтажный дом в городе Афипский, Краснодарский край", - написал он в Telegram.

По информации Telegram-канала Nexta, во время отражения атаки на Афипский нефтеперерабатывающий завод ракета ПВО С-400 упала на жилой квартал.

Местные жители сообщают о значительных повреждениях фасада здания, выбитых десятках окон на нескольких этажах, а также возгорании автомобилей на парковке рядом.

С-400 / Инфографика: Главред

Какие цели в России атакует Украина - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак отмечал, что во время ударов по территории РФ Украина выбирает приоритетные цели — экономически значимые объекты, которые наполняют российский бюджет, но в то же время являются относительно уязвимыми для поражения.

По его словам, дроны направляются на объекты с очень высокой добавленной стоимостью, в частности на нефтеперерабатывающие заводы и базы хранения топлива. Такие цели, с одной стороны, приносят значительные доходы, а с другой — их относительно легко вывести из строя.

"Если дрон прилетит в железобетонную конструкцию, особых разрушений не будет, но если — в НПЗ, то достаточно и 20 кг взрывчатки, чтобы сжечь большую емкость с топливом", — подчеркнул он.

Взрывы в России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 января в районе Сочи и Туапсе Краснодарского края России прогремело около десяти взрывов.

В ночь на 14 января взрывы прогремели и в Ростове-на-Дону, после чего в городе вспыхнул пожар. По предварительным данным , населенный пункт подвергся атаке дронов, не исключается также применение ракет.

Еще ранее, в ночь на 12 января, серия взрывов прогремела в Новочеркасске Ростовской области РФ. Под ударом могла оказаться местная электростанция.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред