Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

Юрий Берендий
20 января 2026, 22:41
587
В Краснодарском крае России вечером 20 января ракета российской ПВО попала в жилой многоэтажный дом, вызвав масштабный пожар.
Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры
Российская ПВО ударила по жилому дому - видео последствий / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Российская ПВО ударила по жилому многоэтажному дому в Краснодарском крае
  • Местные жители опубликовали видео с последствиями удара

Вечером 20 января в населенном пункте Афипский (Краснодарский край РФ) после взрыва произошел масштабный пожар в одной из многоэтажек. Перед этим появлялась информация о работе российской противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, после серии взрывов серьезно пострадал жилой дом, а также было повреждено около десяти автомобилей. На месте возник пожар, предварительно не исключают наличие пострадавших.

видео дня

В то же время на видеозаписях, сделанных местными жителями, четко зафиксирована траектория ракеты российской системы ПВО и ее дальнейшее попадание в жилую застройку.

Смотрите видео удара российской ПВО по дому:

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры
/ Скриншот
Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры
/ Скриншот

Российскую атаку по дому в Краснодарском крае подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

"Российская ракета ПВО попала в жилой многоэтажный дом в городе Афипский, Краснодарский край", - написал он в Telegram.

По информации Telegram-канала Nexta, во время отражения атаки на Афипский нефтеперерабатывающий завод ракета ПВО С-400 упала на жилой квартал.

Местные жители сообщают о значительных повреждениях фасада здания, выбитых десятках окон на нескольких этажах, а также возгорании автомобилей на парковке рядом.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Какие цели в России атакует Украина - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак отмечал, что во время ударов по территории РФ Украина выбирает приоритетные цели — экономически значимые объекты, которые наполняют российский бюджет, но в то же время являются относительно уязвимыми для поражения.

По его словам, дроны направляются на объекты с очень высокой добавленной стоимостью, в частности на нефтеперерабатывающие заводы и базы хранения топлива. Такие цели, с одной стороны, приносят значительные доходы, а с другой — их относительно легко вывести из строя.

"Если дрон прилетит в железобетонную конструкцию, особых разрушений не будет, но если — в НПЗ, то достаточно и 20 кг взрывчатки, чтобы сжечь большую емкость с топливом", — подчеркнул он.

Взрывы в России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 января в районе Сочи и Туапсе Краснодарского края России прогремело около десяти взрывов.

В ночь на 14 января взрывы прогремели и в Ростове-на-Дону, после чего в городе вспыхнул пожар. По предварительным данным , населенный пункт подвергся атаке дронов, не исключается также применение ракет.

Еще ранее, в ночь на 12 января, серия взрывов прогремела в Новочеркасске Ростовской области РФ. Под ударом могла оказаться местная электростанция.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине краснодарский край взрыв в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:16Мир
Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

22:41Мир
Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Последние новости

23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растение

23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:04

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 январяФото

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадрыВидео

22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

Реклама
21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

20:25

Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

20:08

Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

19:43

Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

19:35

Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

19:29

В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

19:26

Россия атаковала Запорожье - дома разрушены, количество погибших резко возрослоВидео

Реклама
19:25

Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

19:19

"Враг ставит под угрозу безопасность Европы": что происходит на Чернобыльской АЭС

19:10

РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в Украинемнение

18:56

"Просто в шоке": эксперт объяснила, как арест Мадуро бьет по ПутинуВидео

18:39

Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается

18:34

Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

18:29

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось гореВидео

18:27

Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлогоВидео

Реклама
16:48

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:44

Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

16:38

София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

16:33

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

16:30

Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

15:56

В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять