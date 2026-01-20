Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

Зеленский резко раскритиковал работу Воздушных сил по отражению удара и заявил о необходимости изменений в организации работы по отражению вражеских ударов.

https://glavred.info/war/zelenskiy-rezko-raskritikoval-vozdushnye-sily-posle-massirovannogo-udara-rf-chto-skazal-10734017.html Ссылка скопирована

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

О чем идет речь в материале:

Зеленский неудовлетворительно оценил работу Воздушных сил при отражении атаки российских дронов

Самая сложная ситуация после вражеской атаки в Киеве

Президент Владимир Зеленский после массированного российского удара в ночь на 20 января по Украине раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по отражению вражеской атаки. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента.

Зеленский сообщил, что провел специальное селекторное совещание по ситуации в регионах, в частности по восстановлению и привлечению необходимых ресурсов. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где дроны-камикадзе попали в энергетический объект в области, ремонтные бригады уже работают.

видео дня

"Работа Воздушных сил по "шахидам" неудовлетворительная: есть перехватчики, задействовано много сил – мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой. Отдельно разобрали эту ситуацию с министром обороны – выводы будут", – указал он.

Он подчеркнул, что все чиновники, представители местной власти, руководители государственных и энергетических компаний должны находиться в Украине и непосредственно работать там, где нужно восстанавливать инфраструктуру и обеспечивать защиту. По состоянию на вечер в Киеве без электроснабжения остаются более миллиона потребителей, значительное количество домов не имеет тепла – более четырех тысяч многоквартирных домов. Все усилия должны быть сосредоточены на облегчении этой ситуации.

"Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу — как поддержать наших людей, как поддержать бизнес. Нужна максимальная координация с бизнесом — как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные. Надо проговорить это все подробно и дать ответы на вопросы, которые я поставил чиновникам сегодня. Всем. Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений. Каждый час нужно работать над энергетикой – Укрэнерго, правительство, областная власть, местная власть – киевская власть – все. Все", – указал он.

Также Зеленский отметил, что получил доклады о проделанной за день работе в общинах Киевской области, Днепропетровщины, Харькова, Черниговщины, Сумщины и Ровно, и поблагодарил всех, кто оперативно присоединился к восстановлению.

"Очень сложно в Запорожье – весь день "шахиды" бьют по городу. Поручил направить больше средств, больше экипажей для защиты, и есть конкретные задачи для изменения логистики – Министерство обороны этим занимается", – резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда могут отменить чрезвычайное положение в энергетике – мнение эксперта

Как писал Главред, режим ЧС в энергетическом секторе Украины будет действовать до окончания отопительного сезона. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

"Никаких жестких мер не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продлится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения потребляемой мощности для промышленных предприятий. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В Украине также вынужденно применяют аварийные отключения света. Наиболее сложная ситуация сейчас фиксируется в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях, отметили в "Укрэнерго".

Столица пока не смогла вернуться к стабильным графикам отключений из-за повреждения оборудования, обеспечивающего распределение электроэнергии. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, ситуация с электроснабжением в Киеве существенно отличается в зависимости от района города.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред