Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

Юрий Берендий
19 января 2026, 16:59
527
Режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины будет действовать до окончания отопительного сезона, отметил энергетический эксперт.
Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки
Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Чрезвычайная ситуация в энергетике в Украине уже объявлялась в 2014-м и 2015-м годах
  • Режим чрезвычайной ситуации могут отменить после завершения отопительного сезона

Режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере Украины будет сохраняться до момента улучшения состояния энергообеспечения. Условия для отмены чрезвычайной ситуации в энергетике могут быть выполнены только после завершения отопительного периода. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев

Он подчеркнул, что речь идет не о чрезвычайном положении, а именно о чрезвычайной ситуации, которую в энергетике вводят уже не впервые. Сейчас применяются временные кризисные механизмы, подобные тем, которые действовали в 2014 году после прекращения поставок антрацитового угля из Донецкой области и в 2015 году.

видео дня

Рябцев отметил, что среди основных мер — ограничение потребления электроэнергии, упрощение бюрократических процедур для ввода новых генерирующих мощностей, перераспределение финансирования в отрасли, корректировка режима комендантского часа и другие шаги.

Эксперт добавил, что также в рамках чрезвычайной ситуации НКРЭКУ пересмотрела ценовые ограничения для импорта электроэнергии. Все введенные меры будут оставаться в силе до стабилизации ситуации, сроки которой пока сложно спрогнозировать.

"Никаких жестких мер не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продлится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских атак по Киеву - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска наносят удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Киева, сосредотачивая атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно дать стопроцентную гарантию стабильной работы энергосистемы. Фактически единственным действенным средством защиты остается эффективная работа сил противовоздушной обороны, тогда как любые попытки заранее прогнозировать масштабы возможных разрушений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, — это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", — отметил Сергиенко.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 января в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание с руководством НЭК "Укрэнерго", в ходе которого стороны сосредоточились на ключевых шагах для стабилизации энергосистемы и уменьшения продолжительности отключений в регионах с самой сложной ситуацией.

Сейчас столица переживает беспрецедентный дефицит электроэнергии , который составляет 6,8 гигаватт-часов. Это самый высокий показатель для украинской энергосистемы с начала полномасштабной войны, отметил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Другие новости:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

атомная энергетика отключения веерные отключения энергетика отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:35Фронт
Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

18:20Энергетика
Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:21Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Последние новости

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

Реклама
17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

Реклама
15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

Реклама
11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять