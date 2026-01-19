Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

Режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины будет действовать до окончания отопительного сезона, отметил энергетический эксперт.

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Чрезвычайная ситуация в энергетике в Украине уже объявлялась в 2014-м и 2015-м годах

Режим чрезвычайной ситуации могут отменить после завершения отопительного сезона

Режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере Украины будет сохраняться до момента улучшения состояния энергообеспечения. Условия для отмены чрезвычайной ситуации в энергетике могут быть выполнены только после завершения отопительного периода. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев

Он подчеркнул, что речь идет не о чрезвычайном положении, а именно о чрезвычайной ситуации, которую в энергетике вводят уже не впервые. Сейчас применяются временные кризисные механизмы, подобные тем, которые действовали в 2014 году после прекращения поставок антрацитового угля из Донецкой области и в 2015 году.

Рябцев отметил, что среди основных мер — ограничение потребления электроэнергии, упрощение бюрократических процедур для ввода новых генерирующих мощностей, перераспределение финансирования в отрасли, корректировка режима комендантского часа и другие шаги.

Эксперт добавил, что также в рамках чрезвычайной ситуации НКРЭКУ пересмотрела ценовые ограничения для импорта электроэнергии. Все введенные меры будут оставаться в силе до стабилизации ситуации, сроки которой пока сложно спрогнозировать.

"Никаких жестких мер не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продлится до окончания отопительного сезона", - сказал Рябцев.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова цель российских атак по Киеву - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска наносят удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Киева, сосредотачивая атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно дать стопроцентную гарантию стабильной работы энергосистемы. Фактически единственным действенным средством защиты остается эффективная работа сил противовоздушной обороны, тогда как любые попытки заранее прогнозировать масштабы возможных разрушений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, — это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", — отметил Сергиенко.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 января в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел совещание с руководством НЭК "Укрэнерго", в ходе которого стороны сосредоточились на ключевых шагах для стабилизации энергосистемы и уменьшения продолжительности отключений в регионах с самой сложной ситуацией.

Сейчас столица переживает беспрецедентный дефицит электроэнергии , который составляет 6,8 гигаватт-часов. Это самый высокий показатель для украинской энергосистемы с начала полномасштабной войны, отметил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

