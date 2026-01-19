По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

Украина столкнулась с дефицитом почти 7 гигаватт-часов электрической энергии.

Ключевые тезисы:

В Киеве наблюдается рекордный дефицит электроэнергии

Свет в домах киевлян будет только 4-6 часов в сутки

Морозы до -20°C дополнительно осложнят ситуацию

Сейчас Киев сталкивается с рекордным дефицитом электроэнергии — 6,8 гигаватт-часов. Это самый высокий показатель, наблюдаемый в украинской энергосистеме с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

По его словам, киевляне смогут получать стабильное электроснабжение только 4-6 часов в сутки. То есть, стабильного электроснабжения не будет по 16 часов, а местами — до 20 часов.

"Самая сложная ситуация сложилась из-за повреждения крупных подстанций и снижения выдачи электроэнергии с атомных электростанций на 20-25%", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что Украина утром 19 января столкнулась с дефицитом почти 7 гигаватт-часов электрической энергии.

"Это больше, чем генерировала Запорожская АЭС до оккупации. Из-за такого критического дефицита ДТЭК вводит 4-5 очередей одновременно", - отметил Игнатьев.

Он добавил, что российские атаки повредили крупные распределительные устройства - подстанции площадью в десятки гектаров. Их невозможно защитить ни антидронными сетками из-за масштаба, ни бетонными сооружениями. Повреждение этих объектов делает невозможной передачу электроэнергии от генерирующих мощностей к потребителям.

Как морозы влияют на отключение света

Кроме того, эксперт говорит, что снижение среднесуточной температуры на 1 градус Цельсия увеличивает потребление электроэнергии на 200 мегаватт-часов.

"Это эквивалентно работе пятой части атомного энергоблока. Синоптики прогнозируют морозы до -20°C в северных регионах на этой неделе, что дополнительно осложнит ситуацию", - говорит Игнатьев.

По его мнению, сочетание сильных морозов с поврежденной энергоинфраструктурой может привести к графикам отключений по 20 часов без стабильного электроснабжения.

Игнатьев раскрыл ситуацию со светом - видео:

Сколько будут действовать графики отключений

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ранее говорил, что графики отключения света в Украине будут действовать всю зиму.

Он подчеркнул, что со снижением температуры будет расти и потребление электроэнергии, ведь люди начнут массово включать обогревательные приборы. В то же время объем производства электроэнергии не будет расти.

"Сейчас главное – пережить зиму. Потому что с наступлением весенне-летнего периода в работу активно включается солнечная генерация", – отметил эксперт.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Почасовые графики отключений пока не действуют.

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК "Укрэнерго". Они обсудили ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.

Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил, что из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

