Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

Мария Николишин
19 января 2026, 10:55
159
Украина столкнулась с дефицитом почти 7 гигаватт-часов электрической энергии.
По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • В Киеве наблюдается рекордный дефицит электроэнергии
  • Свет в домах киевлян будет только 4-6 часов в сутки
  • Морозы до -20°C дополнительно осложнят ситуацию

Сейчас Киев сталкивается с рекордным дефицитом электроэнергии — 6,8 гигаватт-часов. Это самый высокий показатель, наблюдаемый в украинской энергосистеме с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

По его словам, киевляне смогут получать стабильное электроснабжение только 4-6 часов в сутки. То есть, стабильного электроснабжения не будет по 16 часов, а местами — до 20 часов.

видео дня

"Самая сложная ситуация сложилась из-за повреждения крупных подстанций и снижения выдачи электроэнергии с атомных электростанций на 20-25%", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что Украина утром 19 января столкнулась с дефицитом почти 7 гигаватт-часов электрической энергии.

"Это больше, чем генерировала Запорожская АЭС до оккупации. Из-за такого критического дефицита ДТЭК вводит 4-5 очередей одновременно", - отметил Игнатьев.

Он добавил, что российские атаки повредили крупные распределительные устройства - подстанции площадью в десятки гектаров. Их невозможно защитить ни антидронными сетками из-за масштаба, ни бетонными сооружениями. Повреждение этих объектов делает невозможной передачу электроэнергии от генерирующих мощностей к потребителям.

Как морозы влияют на отключение света

Кроме того, эксперт говорит, что снижение среднесуточной температуры на 1 градус Цельсия увеличивает потребление электроэнергии на 200 мегаватт-часов.

"Это эквивалентно работе пятой части атомного энергоблока. Синоптики прогнозируют морозы до -20°C в северных регионах на этой неделе, что дополнительно осложнит ситуацию", - говорит Игнатьев.

По его мнению, сочетание сильных морозов с поврежденной энергоинфраструктурой может привести к графикам отключений по 20 часов без стабильного электроснабжения.

Игнатьев раскрыл ситуацию со светом - видео:

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

Сколько будут действовать графики отключений

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ранее говорил, что графики отключения света в Украине будут действовать всю зиму.

Он подчеркнул, что со снижением температуры будет расти и потребление электроэнергии, ведь люди начнут массово включать обогревательные приборы. В то же время объем производства электроэнергии не будет расти.

"Сейчас главное – пережить зиму. Потому что с наступлением весенне-летнего периода в работу активно включается солнечная генерация", – отметил эксперт.

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Почасовые графики отключений пока не действуют.

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с правлением НЭК "Укрэнерго". Они обсудили ключевые задачи для стабилизации работы энергосистемы и сокращения продолжительности отключений в наиболее проблемных регионах.

Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил, что из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

Читайте также:

О персоне: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева свет новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткими

10:55Энергетика
В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:35Украина
Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередь

10:02Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

10:08

Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

10:02

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередьФото

Реклама
09:54

"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

09:46

Гренладния - отмычка к распаду НАТОмнение

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по УкраинеФото

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Гороскоп на завтра 20 января: Весам - срыв планов, Львам - ссора

07:37

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктураФото

07:16

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

Реклама
06:41

Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский часмнение

05:55

"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

04:41

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросеВидео

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

Реклама
21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять