Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

Руслана Заклинская
19 января 2026, 08:53обновлено 19 января, 09:31
160
В трех областях введены аварийные отключения в полном объеме.
Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света
В трех областях - аварийные отключения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине введены аварийные отключения электроэнергии
  • Причина - повреждение энергосистемы из-за обстрелов РФ
  • ГАВ действуют в Сумской, Харьковской и Полтавской областях

В понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Почасовые графики отключений пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.

Как пояснили в компании, аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, ставшей следствием массированных российских обстрелов.

видео дня

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призывают внимательно следить за официальными страницами своих операторов системы распределения (облэнерго).

Сумская область

Ситуация в Сумской области менялась стремительно. В 07:03 Сумыоблэнерго сообщило об обесточивании потребителей 1-5 очередей, однако уже в 07:20 поступила команда применить ограничения в полном объеме (обесточены все 10 очередей).

Отметим, что очереди при аварийных отключениях не совпадают с очередями в почасовых графиках. Проверить свою очередь по ГАВ можно на сайте Сумыоблэнерго.

Полтавская область

По команде Укрэнерго, в Полтавской области применены ГАВ в полном объеме. Энергетики работают над стабилизацией системы, плановые графики пока не актуальны.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация энергии / Инфографика: Главред

Харьковская область

В Харькове и области ситуация остается крайне сложной. По данным Харьковоблэнерго, одновременно действуют два вида ограничений:

  1. Графики аварийных отключений для немедленной стабилизации сети.
  2. Графики почасовых отключений, которые были обнародованы ранее.

Энергетики призывают жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации, поскольку повреждения инфраструктуры в разных регионах страны значительно затрудняют работу всей энергосети.

Какие объекты может атаковать РФ - данные ГУР

ГУР МО Украины предупредило, что Россия может атаковать стратегические энергоподстанции, которые обеспечивают работу АЭС, чтобы заставить Украину принять неприемлемые условия. Цель Кремля - отключить энергоблоки АЭС от объединенной сети.

"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла", - отметили в ГУР.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, утром воскресенья, 18 января, в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения коснулись потребителей 1-5 очередей.

Также в понедельник, 19 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для населения и промышленности. В Укрэнерго объяснили, что это следствие массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по украинской энергетике. По оптимистичному сценарию, атак не будет и энергетики возобновят работу. Реалистичный предполагает, что РФ осуществит несколько атак, что затруднит восстановление, а негативный – к концу зимы разрушат все генерирующие мощности, крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Харьковская область Сумская область Полтавская область новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

09:29Украина
РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

09:19Украина
Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Гороскоп на завтра 20 января: Весам - срыв планов, Львам - ссора

07:37

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктураФото

07:16

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

Реклама
06:41

Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский часмнение

05:55

"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

04:41

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросеВидео

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

Реклама
18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

Реклама
17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять