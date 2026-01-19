Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

В трех областях введены аварийные отключения в полном объеме.

В трех областях - аварийные отключения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

В Украине введены аварийные отключения электроэнергии

Причина - повреждение энергосистемы из-за обстрелов РФ

ГАВ действуют в Сумской, Харьковской и Полтавской областях

В понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Почасовые графики отключений пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.

Как пояснили в компании, аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, ставшей следствием массированных российских обстрелов.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призывают внимательно следить за официальными страницами своих операторов системы распределения (облэнерго).

Сумская область

Ситуация в Сумской области менялась стремительно. В 07:03 Сумыоблэнерго сообщило об обесточивании потребителей 1-5 очередей, однако уже в 07:20 поступила команда применить ограничения в полном объеме (обесточены все 10 очередей).

Отметим, что очереди при аварийных отключениях не совпадают с очередями в почасовых графиках. Проверить свою очередь по ГАВ можно на сайте Сумыоблэнерго.

Полтавская область

По команде Укрэнерго, в Полтавской области применены ГАВ в полном объеме. Энергетики работают над стабилизацией системы, плановые графики пока не актуальны.

Генерация энергии / Инфографика: Главред

Харьковская область

В Харькове и области ситуация остается крайне сложной. По данным Харьковоблэнерго, одновременно действуют два вида ограничений:

Графики аварийных отключений для немедленной стабилизации сети. Графики почасовых отключений, которые были обнародованы ранее.

Энергетики призывают жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации, поскольку повреждения инфраструктуры в разных регионах страны значительно затрудняют работу всей энергосети.

Какие объекты может атаковать РФ - данные ГУР

ГУР МО Украины предупредило, что Россия может атаковать стратегические энергоподстанции, которые обеспечивают работу АЭС, чтобы заставить Украину принять неприемлемые условия. Цель Кремля - отключить энергоблоки АЭС от объединенной сети.

"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла", - отметили в ГУР.

Напомним, утром воскресенья, 18 января, в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения коснулись потребителей 1-5 очередей.

Также в понедельник, 19 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для населения и промышленности. В Укрэнерго объяснили, что это следствие массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по украинской энергетике. По оптимистичному сценарию, атак не будет и энергетики возобновят работу. Реалистичный предполагает, что РФ осуществит несколько атак, что затруднит восстановление, а негативный – к концу зимы разрушат все генерирующие мощности, крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

