Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

Главное:
- В Украине введены аварийные отключения электроэнергии
- Причина - повреждение энергосистемы из-за обстрелов РФ
- ГАВ действуют в Сумской, Харьковской и Полтавской областях
В понедельник, 19 января, в нескольких регионах Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Почасовые графики отключений пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.
Как пояснили в компании, аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, ставшей следствием массированных российских обстрелов.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призывают внимательно следить за официальными страницами своих операторов системы распределения (облэнерго).
Сумская область
Ситуация в Сумской области менялась стремительно. В 07:03 Сумыоблэнерго сообщило об обесточивании потребителей 1-5 очередей, однако уже в 07:20 поступила команда применить ограничения в полном объеме (обесточены все 10 очередей).
Отметим, что очереди при аварийных отключениях не совпадают с очередями в почасовых графиках. Проверить свою очередь по ГАВ можно на сайте Сумыоблэнерго.
Полтавская область
По команде Укрэнерго, в Полтавской области применены ГАВ в полном объеме. Энергетики работают над стабилизацией системы, плановые графики пока не актуальны.
Харьковская область
В Харькове и области ситуация остается крайне сложной. По данным Харьковоблэнерго, одновременно действуют два вида ограничений:
- Графики аварийных отключений для немедленной стабилизации сети.
- Графики почасовых отключений, которые были обнародованы ранее.
Энергетики призывают жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации, поскольку повреждения инфраструктуры в разных регионах страны значительно затрудняют работу всей энергосети.
Какие объекты может атаковать РФ - данные ГУР
ГУР МО Украины предупредило, что Россия может атаковать стратегические энергоподстанции, которые обеспечивают работу АЭС, чтобы заставить Украину принять неприемлемые условия. Цель Кремля - отключить энергоблоки АЭС от объединенной сети.
"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла", - отметили в ГУР.
Отключение света в Украине - новости по теме
Напомним, утром воскресенья, 18 января, в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения коснулись потребителей 1-5 очередей.
Также в понедельник, 19 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для населения и промышленности. В Укрэнерго объяснили, что это следствие массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты.
Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по украинской энергетике. По оптимистичному сценарию, атак не будет и энергетики возобновят работу. Реалистичный предполагает, что РФ осуществит несколько атак, что затруднит восстановление, а негативный – к концу зимы разрушат все генерирующие мощности, крупные города, как Киев, не смогут функционировать.
О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
