Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

Анна Ярославская
5 марта 2026, 08:10
Дефицита можно избежать, если США и Израиль смогут уничтожить запасы ракет и пусковые установки Ирана в ближайшие дни.
Patriot
Пока США воюют с Ираном, Украина рискует остаться без части ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

  • Украина может столкнуться с дефицитом ракет ПВО
  • Ежегодное производство около 600 ракет PAC-3 не покрывает потребности США и союзников
  • Если война с Ираном затянется, задержки поставок для Украины могут усилиться

На фоне операции США в Иране Украина может столкнуться с критическим дефицитом американских ракет противовоздушной обороны. В то же время Россия, очевидно, не собирается прекращать удары по украинским городам.

Как пишет Reuters, с момента начала операции против Ирана "Operation Epic fury" Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и дронов по странам Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, в том числе с помощью ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot, на которые Украина полагается для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Как пояснил глава киевского аналитического центра Украинский центр безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, примерно 600 ракет PAC-3, производимых ежегодно компанией Lockheed Martin, уже недостаточно для покрытия потребностей США и их союзников в Персидском заливе, не говоря уже о потребностях Украины.

При этом франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T, обладающая схожими возможностями, не увеличила производство достаточно быстро, чтобы стать альтернативой.

Николай Белесков из государственного Национального института стратегических исследований в Киеве считает, что более масштабного дефицита можно избежать, если США и Израиль смогут уничтожить запасы ракет и пусковые установки Ирана в ближайшие дни.

Сколько ракет РФ выпустила по Украине

Страна-агрессор РФ выпустила более 700 ракет во время нынешней зимней кампании против энергетической инфраструктуры Украины. В прошлом месяце она запустила 32 баллистические ракеты за одну ночь.

Подавляющее большинство ракет Patriot, поставляемых Украине, предоставляются европейскими странами в рамках инициативы НАТО PURL.

По данным Reuters, союзники Украины обязались отправить 37 ракет PAC-3 с момента их последней встречи в середине февраля.

По информации источника Reuters, Италия отвергла возможность забрать у Киева средства противовоздушной обороны для поддержки стран Персидского залива.

Однако, по словам двух европейских дипломатов, существует обеспокоенность, что если война с Ираном затянется, задержки с поставками в рамках PURL могут усилиться, поскольку США исчерпывают собственные запасы.

Что будет, если война с Ираном затянется

Высокопоставленный представитель министерства обороны США подтвердил Reuters задержки с поставками в рамках PURL, связанные с производством, и заявил, что они могут ухудшиться, если война с Ираном затянется.

"Мы можем выпускать только определенное количество за раз", – сказал представитель министерства.

"США могут в любое время и по любой причине воспользоваться своим правом на первоочередную поставку другим странам. Хотя Lockheed Martin увеличивает производство PAC-3 до 2000 единиц в год в соответствии с соглашением, объявленным в январе, это будет слишком поздно, чтобы решить проблему дефицита в этом году", - пишет Reuters.

В настоящее время Пентагон не ответил на запрос о комментарии относительно поставок оружия в Украину.

Украина готова обменять свои дроны на ракеты к Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил на брифинге 3 марта, что в Украине есть дефицит ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, поэтому Киев готов обменять свои дроны-перехватчики на них.

По его словам, сейчас дипломаты на разных уровнях работают с представителями Ближнего Востока.

Зеленский обозначил вариант, когда Украина может поделиться с ближневосточными партнерами своими зенитными дронами, которые зарекомендовали себя как эффективное оружие противодействия иранским "Шахедам".

"Сегодня у них, например, системы ПВО Patriot, ракеты PAC-3, у них все это есть… Но защищает ли это от сотен "Шахедов"? Нет… Но у нас дефицит PAC-3, да. Например, если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то PAC-3, ракеты, если они нам их дадут, мы дадим им перехватчики. Это равноценный обмен", - сказал Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика Patriot / Инфографика: Главред

Военная операция США и Израиля в Иране - последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

28 февраля США и Израиль совместно атаковали Иран.

Израиль назвал свою операцию против Ирана "Рёв Льва". В Пентагоне сообщают, что удары по Ирану были названы "Operation Epic fury" ("Эпическая Ярость").

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Кроме того, Трамп заявил, что США могут рассмотреть отправку сухопутных войск в Иран, если этого потребует развитие операции Epic Fury. По его словам, он не исключает ни одного сценария, если он будет "необходим для достижения целей".

Как долго продлится война в Иране: мнение эксперта

Политолог Сергей Таран считает, что война против Ирана продлится действительно 4-5 недель. Ее продолжительность полностью зависит от Трампа, а не от Ирана или еще кого-то. И завершит он ее тогда, когда это ему будет выгодно.

"А выгодно ее завершить, вероятно, перед самой главной дипломатической миссией Трампа за его вторую каденцию. На апрель запланирована его встреча с Си. И Трампу принципиально важно прибыть на эту встречу победителем. И не имеет значения, что будет происходить на поле боя. Трампу все равно к этому времени нужно объявить себя победителем", - объяснил эксперт.

Задачи войны, которые объявил Трамп, конкретны, но достаточно гибки для интерпретации:

  • уничтожение военно-промышленного комплекса Ирана;
  • уничтожение его ядерной программы;
  • ликвидация угрозы для национальной безопасности США со стороны правительства Ирана (то есть уничтожение военно-политического руководства Тегерана);
  • уничтожение прокси политических образований Ирана в регионе (то есть еще раз - уничтожение военно-политического руководства Тегерана, но вместе с союзными политическими движениями в регионе).

По мнению политолога, эти задачи вполне возможно выполнить в заявленные сроки. Особенно, если добавить к этому собственные толкования и оценки.

"Чтобы их достичь, США будут точечно выжигать все возможные локации, где будут находиться иранские военные производства, военные, их политические руководители или военная техника. И когда придет время для встречи с Си – будет торжественно объявлена победа. К этому времени от технической базы армии Ирана действительно может ничего не остаться. Если же удастся еще изменить и сам режим – это будет действительно джекпот. Но сейчас в планах об этом пока/уже не идет речи", - сказал Таран.

О персоне: Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

