Учитель бросил все и 32 года жил один на острове: как о нем узнал мир

Вы узнаете:
- Что заставило мужчину уйти от людей
- Как он прожил десятки лет на одиноком острове
- Почему отшельнику пришлось покинуть любимое место
Бывший учитель физкультуры и моряк из Италии Мауро Моранди решил полностью изменить свою жизнь, когда ему исполнилось 50 лет. Устав от повседневной суеты и постоянного общения с людьми, он выбрал уединение на небольшом острове Буделли в архипелаге Ла-Маддалена в Средиземном море.
Мужчина стал хранителем острова, известного своим редким пляжем с розовым песком. Он прожил там целых 32 года. Об необычной истории вспомнил один из пользователей форума Reddit.
Жизнь на острове Буделли
Моранди привел в порядок старую хижину, в которой поселился, установил солнечные панели для электричества и со временем провел интернет.
Со временем мужчина начал делиться фотографиями острова и морских пейзажей в сети, и постепенно о его жизни узнал весь мир.
В первые годы Мауро даже платили за работу. Он следил за порядком, отгонял любопытных туристов и поддерживал чистоту на острове. Однако после банкротства компании-владельца итальянец продолжил заботиться о Буделли уже без оплаты.
Почему ему пришлось покинуть остров
Спокойная жизнь длилась до тех пор, пока остров не вошел в состав национального парка Ла-Маддалена. После этого проживание отшельника там признали незаконным.
В течение нескольких лет сам Моранди и тысячи людей, следивших за его жизнью, пытались добиться разрешения остаться на острове, но в 2021 году мужчине все же пришлось покинуть Буделли.
Итальянец переехал в небольшую квартиру на соседнем острове и постепенно снова привык к жизни среди людей. Однако в 2024 году Мауро получил серьезную травму позвоночника после падения. Легендарного хранителя острова не стало в январе 2025 года. По просьбе друзей его прах развеяли над островом Буделли.
Реакция соцсетей
Пользователь под ником ViceVelvet вспомнил об необычной истории отшельника и решил поделиться ею с другими людьми. На момент написания новости пост набрал тысячи просмотров и сотни комментариев:
- "Он что, читал одну и ту же книгу более 30 лет?";
- "Жизнь в одиночестве на острове не означает, что он никогда не покидает остров. Точно так же, как жизнь в одиночестве в доме не означает, что вы никогда не выходите из дома";
- "Вдохновение и мотивация для того, чтобы в ближайшее время найти остров".
Об источнике: Reddit
