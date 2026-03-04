Учитель бросил все и 32 года жил один на острове: как о нем узнал мир

Житель Италии оставил обычную жизнь и поселился на острове Буделли. Он жил в одиночестве, пока власти не заставили его покинуть любимое место.

Житель Италии более 30 лет жил один на острове / Коллаж Главред, фото: Reddit

Вы узнаете:

Что заставило мужчину уйти от людей

Как он прожил десятки лет на одиноком острове

Почему отшельнику пришлось покинуть любимое место

Бывший учитель физкультуры и моряк из Италии Мауро Моранди решил полностью изменить свою жизнь, когда ему исполнилось 50 лет. Устав от повседневной суеты и постоянного общения с людьми, он выбрал уединение на небольшом острове Буделли в архипелаге Ла-Маддалена в Средиземном море.

Мужчина стал хранителем острова, известного своим редким пляжем с розовым песком. Он прожил там целых 32 года. Об необычной истории вспомнил один из пользователей форума Reddit.

Жизнь на острове Буделли

Моранди привел в порядок старую хижину, в которой поселился, установил солнечные панели для электричества и со временем провел интернет.

Со временем мужчина начал делиться фотографиями острова и морских пейзажей в сети, и постепенно о его жизни узнал весь мир.

Мужчина жил в старой хижине на острове / Фото: Reddit

В первые годы Мауро даже платили за работу. Он следил за порядком, отгонял любопытных туристов и поддерживал чистоту на острове. Однако после банкротства компании-владельца итальянец продолжил заботиться о Буделли уже без оплаты.

Почему ему пришлось покинуть остров

Спокойная жизнь длилась до тех пор, пока остров не вошел в состав национального парка Ла-Маддалена. После этого проживание отшельника там признали незаконным.

В течение нескольких лет сам Моранди и тысячи людей, следивших за его жизнью, пытались добиться разрешения остаться на острове, но в 2021 году мужчине все же пришлось покинуть Буделли.

Итальянец переехал в небольшую квартиру на соседнем острове и постепенно снова привык к жизни среди людей. Однако в 2024 году Мауро получил серьезную травму позвоночника после падения. Легендарного хранителя острова не стало в январе 2025 года. По просьбе друзей его прах развеяли над островом Буделли.

Реакция соцсетей

Пользователь под ником ViceVelvet вспомнил об необычной истории отшельника и решил поделиться ею с другими людьми. На момент написания новости пост набрал тысячи просмотров и сотни комментариев:

"Он что, читал одну и ту же книгу более 30 лет?";

"Жизнь в одиночестве на острове не означает, что он никогда не покидает остров. Точно так же, как жизнь в одиночестве в доме не означает, что вы никогда не выходите из дома";

"Вдохновение и мотивация для того, чтобы в ближайшее время найти остров".

