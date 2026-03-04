Укр
Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФ

Мария Николишин
4 марта 2026, 16:31
Дипломат подчеркнул, что Путин не действует в рамках нормальной человеческой логики.
Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФ
Возможность заговора в РФ против Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Путин постоянно допускает ошибки, но не признает их
  • В РФ возможен заговор среди тех, кто стоит рядом с Путиным
  • Путинский режим выходит на свою финишную тему

Российский диктатор Владимир Путин боится. Он видит, что диктаторов сейчас не спасают ни бункеры, ни наличие ядерного оружия. То есть меры его безопасности, которые он считал надежными, рассыпаются просто на глазах. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что Путин постоянно допускает ошибки.

видео дня

"Как сказал Зеленский, Путин уже четыре года "берет Киев за три дня". Это свидетельство даже не ошибок, а провалов и в стратегии, и в тактике. Он, как говорят психотерапевты, является человеком с определенной психической болезнью и вполне справедливо называют садистом. То есть Путин не действует в рамках нормальной человеческой логики. Это вовсе не означает, что мы должны списывать все преступления Путина на эту психоаномалию, но для него понятие ошибки как таковой может не существовать. Он может считать, что это все правильно, и продолжать войну", - говорит дипломат.

По его словам, сейчас в Украине Россия потеряла 1 миллион 200 тысяч человек, и для Путина это не ошибка.

Огрызко отметил, что вопрос в другом – как долго окружение Путина, которое более или менее трезво оценивает ситуацию, но боится садиста и варвара Путина, будет консолидироваться для того, чтобы в конце концов его устранить.

"Я абсолютно не верю в какие-либо шансы на народное восстание в России: рабы не умеют восставать и протестовать, они, как писал русский классик, "протестуют, стоя на коленях". Это не изменится до тех пор, пока в России будет существовать нынешняя система. Но вполне возможен заговор, путч или переворот тех, кто стоит рядом с Путиным, чтобы изменить ситуацию в свою пользу – не в пользу народа, потому что для российской верхушки все это быдло, которое не имеет права на голос и существование", – отмечает экс-министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что насколько быстро окружение Путина созреет до понимания, что нужно что-то менять, иначе все рухнет – это главный вопрос, на который нет ответа.

"Скорее всего, этот процесс уже происходит, потому что есть отдельные сигналы о том, что вокруг Путина начинается брожение, а это уже лучший признак того, что путинский режим выходит на свою финишную тему", - подытожил Огрызко.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко рассказал о катастрофических последствиях войны в Иране для России и Путина:

Смена власти в России

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.

По его словам, сейчас в России уже сформировались все предпосылки для очередного дворцового переворота.

"Почва для переворота в России уже готова. Вопрос только в том, какую форму он примет, а также кто именно решится его возглавить и реализовать", - подчеркнул он.

Протестные настроения в РФ - что известно

Как сообщал Главред, российский оппозиционер Игорь Эйдман говорил, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для диктатора Владимира Путина.

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявляла, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге. В столице РФ вероятность серьезных потрясений ниже, тогда как в Петербурге она значительно выше.

О личности: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

