Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по Новороссийску

В России жалуются на последствия успешной атаки Сил обороны Украины по порту Новороссийска, где было повреждено пять кораблей российского флота.

Появились новые детали удара по Новороссийску / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В России сообщили о повреждении сразу 5 кораблей в результате удара по Новороссийску

Кроме того, удалось ликвидировать трех российских военных, еще 16 - ранены

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по флоту страны-агрессора России в порту Новороссийск. В результате было повреждено пять кораблей противника. Об этом сообщают телеграм-канал "Досье шпиона" и мониторинговая группа "Крымский ветер".

Отмечается, что для удара по Новороссийску было применено не менее 200 ударных беспилотников.

"В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей, которые находились в порту. Один из них получил существенные повреждения, вероятно, речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск). Также есть информация о повреждении кораблей "Ейск" и "Касимов", - говорится в сообщении.

В целом, во время атаки были ликвидированы трое российских военных, еще 16 получили ранения.

Также уточняется, что среди пораженных кораблей были два носителя ракет "Калибр". В мониторинговой группе "Крымский ветер" определили, что на спутниковых снимках заметно горящий фрегат класса "Адмирал Григорович", который также может быть оснащен ракетами типа "Калибр".

Смотрите видео ударов по порту Новороссийск:

/ Скриншот

Что этому предшествовало

Как сообщалось, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны осуществила атаку на российские корабли в Новороссийске. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Также под удар попали средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции и нефтеналивные стендеры на терминале "Шесхарис".

По предварительной информации, в результате применения беспилотников были поражены военные корабли РФ. Точное количество поврежденных судов и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Кроме того, дроны СБУ поразили радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис".

Порт Новороссийск / Инфографика: Главред

Почему российские корабли прячутся в портах - мнение военного

Как писал Главред, военно-морские корабли РФ практически не ведут активных действий в море. Они в основном отходят лишь на примерно 40 километров от порта, чтобы осуществить пуски ракет, и сразу возвращаются обратно. Об этом в интервью Associated Press рассказал руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13".

"Они постоянно прячутся. И в определенном смысле это также результат деятельности нашего подразделения — ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", — сказал он.

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому военному кораблю проекта 22460 "Охотник", который патрулировал акваторию Каспийского моря вблизи нефтегазовой платформы. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в судно попали несколько украинских беспилотников.

Также в ночь с 13 на 14 декабря украинские силы осуществили массированную атаку по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Во время этой операции было зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии, сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, поражение российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" стало результатом сложной операции Сил обороны. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, субмарина в порту Новороссийска чувствовала себя в относительной безопасности, однако это не помешало успешному выполнению задачи.

