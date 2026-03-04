Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по Новороссийску

Юрий Берендий
4 марта 2026, 11:28
В России жалуются на последствия успешной атаки Сил обороны Украины по порту Новороссийска, где было повреждено пять кораблей российского флота.
Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по Новороссийску
Появились новые детали удара по Новороссийску / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В России сообщили о повреждении сразу 5 кораблей в результате удара по Новороссийску
  • Кроме того, удалось ликвидировать трех российских военных, еще 16 - ранены

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по флоту страны-агрессора России в порту Новороссийск. В результате было повреждено пять кораблей противника. Об этом сообщают телеграм-канал "Досье шпиона" и мониторинговая группа "Крымский ветер".

Отмечается, что для удара по Новороссийску было применено не менее 200 ударных беспилотников.

видео дня

"В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей, которые находились в порту. Один из них получил существенные повреждения, вероятно, речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск). Также есть информация о повреждении кораблей "Ейск" и "Касимов", - говорится в сообщении.

В целом, во время атаки были ликвидированы трое российских военных, еще 16 получили ранения.

Также уточняется, что среди пораженных кораблей были два носителя ракет "Калибр". В мониторинговой группе "Крымский ветер" определили, что на спутниковых снимках заметно горящий фрегат класса "Адмирал Григорович", который также может быть оснащен ракетами типа "Калибр".

Смотрите видео ударов по порту Новороссийск:

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по Новороссийску
/ Скриншот

Что этому предшествовало

Как сообщалось, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны осуществила атаку на российские корабли в Новороссийске. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Также под удар попали средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции и нефтеналивные стендеры на терминале "Шесхарис".

По предварительной информации, в результате применения беспилотников были поражены военные корабли РФ. Точное количество поврежденных судов и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Кроме того, дроны СБУ поразили радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис".

Новороссийск
Порт Новороссийск / Инфографика: Главред

Почему российские корабли прячутся в портах - мнение военного

Как писал Главред, военно-морские корабли РФ практически не ведут активных действий в море. Они в основном отходят лишь на примерно 40 километров от порта, чтобы осуществить пуски ракет, и сразу возвращаются обратно. Об этом в интервью Associated Press рассказал руководитель специализированного подразделения морских беспилотников "Group 13".

"Они постоянно прячутся. И в определенном смысле это также результат деятельности нашего подразделения — ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", — сказал он.

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому военному кораблю проекта 22460 "Охотник", который патрулировал акваторию Каспийского моря вблизи нефтегазовой платформы. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в судно попали несколько украинских беспилотников.

Также в ночь с 13 на 14 декабря украинские силы осуществили массированную атаку по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Во время этой операции было зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии, сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, поражение российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" стало результатом сложной операции Сил обороны. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, субмарина в порту Новороссийска чувствовала себя в относительной безопасности, однако это не помешало успешному выполнению задачи.

Другие новости:

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) — одно из крупнейших в мире информационных агентств США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черноморский флот Новороссийск черноморский флот РФ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:10Экономика
При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

12:01Интервью
Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

11:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Последние новости

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Реклама
11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

10:25

Откроются все двери: астролог назвала главного счастливчика весны

Реклама
10:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

10:03

"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

09:58

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

09:44

Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

09:39

"Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова

09:15

И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

09:12

Три сценария: в ISW "слили" планы Кремля по войне, сколько еще РФ готовится воевать

08:49

РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в ЗапорожьеФото

08:27

17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войнеВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:33

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

06:54

"Никаких новых уступок": Мерц озвучил Трампу жёсткую позицию по УкраинеВидео

05:53

Круче котлет: рецепт ужина из куриного филе без лишнего масла за 25 минут

05:00

Всего за десять минут: рецепт божественного домашнего хлеба без хлопотВидео

04:41

Был "удостоен" носить имя генсека СССР: что это за город Украины

04:02

Боевые действия могут начаться еще в одной области Украины - что задумали в Кремле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

03:30

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

02:41

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

02:05

Ядерный капкан для Трампа: какую "сделку" готовит Кремль и какова роль Украины

Реклама
02:00

Предательница Ани Лорак призналась, как перешла на сторону РФ: "С этого момента"

01:01

Так делают в ресторанах – как разморозить крабовые палочки и не испортить вкусВидео

00:04

Невероятные побеги из СССР: как смельчаки прорывали "железный занавес" СоюзаВидео

03 марта, вторник
23:55

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

22:59

"Больно думать": невестка Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр

22:58

Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 мартаФото

22:53

Диетологи назвали продукты, в которых больше кальция, чем в стакане молока

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять