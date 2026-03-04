Укр
"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

Юрий Берендий
4 марта 2026, 10:03
Российские войска изменили тактику применения Шахедов и начали активнее использовать их непосредственно вдоль линии фронта, указал Бескрестов.
Россия изменила тактику ударов Шахедами - что известно / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Враг использует новую тактику ударов Шахедами
  • Оккупанты бьют Шахедами на глубину до 20 километров по линии фронта

Российские оккупационные войска изменили тактику применения ударных БПЛА типа Шахед для ударов по Украине. Враг сосредоточил их использование вдоль линии фронта. Об этом заявил советник министра обороны Украины, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов.

По его словам, российские войска наблюдают, как украинская сторона результативно уничтожает Шахеды различными средствами, и пытаются найти способ противодействовать этому.

Бескрестнов отметил, что пока россияне ищут решение, как уменьшить потери дронов в тылу, они изменили тактику и начали применять их по линии фронта на глубину от нуля до 20 километров.

"Большой процент этих Шахедов имеют онлайн управление. Ранее такой активности Шахедов близко к фронтам мы не видели", - резюмировал он.

Откажется ли РФ от террора тыловых регионов - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия и в дальнейшем будет применять тактику давления на тыловые регионы Украины. В течение весенне-летней кампании противник продолжит массированные обстрелы и диверсионную деятельность внутри страны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что ракетно-дроновый террор не прекратится, поскольку является одной из основных составляющих стратегии влияния на украинский тыл. По его словам, от этой тактики Россия отказываться не планирует и будет продолжать ее использовать.

Эксперт подчеркнул, что рассчитывать на затишье в воздухе не стоит, ведь атаки дронов-камикадзе и ракетные удары остаются ключевым инструментом давления. Параллельно Москва будет пытаться расшатывать ситуацию внутри Украины, делая ставку на внутреннюю дестабилизацию.

"Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", - добавил Коваленко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 марта российские войска атаковали Украину с применением 149 ударных дронов. Под атакой оказались несколько регионов, зафиксировано также попадания.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары по объектам инфраструктуры.

По данным мониторинговых каналов, российские войска могут осуществить очередную массированную ракетно-дроновую атаку уже в течение ближайших 48 часов. Сообщается, что в рамках подготовки к возможному удару наблюдается активное перемещение стратегической авиации между аэродромами базирования.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

