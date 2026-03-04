"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

Кратко:
- Наташа Королева потратила крупную сумму на преображение невестки
- Как отреагировали поклонники певицы
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в ее родную страну, поделилась, что ее невестка Мелисса Глушко продолжает работать над внешностью.
Как сообщают росСМИ, ранее Мелисса работала стриптизершей, а затем пробовала себя в роли визажиста, но не добилась успеха. Сейчас же она исправляет прикус, а все процедуры оплачивает ее свекровь.
Кстати, Наташа Королева уже потратила на лечение невестки около 70 тысяч долларов.
"Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", — говорила предательница.
Но некоторые поклонники не оценили стараний певицы и считают, что Королева тратит слишком много денег на Мелиссу.
"Дешевле было бы новую жену найти сыночке";
"Визуально смотрится челюсть также, как и раньше";
"Да уж. Девица просто пропуск в рай получила", — писали россияне в Сети.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, бывшая жена российского певца Никиты Преснякова, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Алена Краснова наладила личную жизнь после развода. Сейчас модель встречается с российским бизнесменом Сергеем Тюленевым.
А также когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак рассказала о своем участии на Евровидении. Напомним, артистка представляла Украину на конкурсе в 2008 году.
Вас может заинтересовать:
- Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось
- Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина
- "Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред