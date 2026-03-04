Наташа Королева не жалеет денег на невестку.

Наташа Королева помогает Мелиссе Глушко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Мелисса Глушко

Кратко:

Наташа Королева потратила крупную сумму на преображение невестки

Как отреагировали поклонники певицы

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в ее родную страну, поделилась, что ее невестка Мелисса Глушко продолжает работать над внешностью.

Как сообщают росСМИ, ранее Мелисса работала стриптизершей, а затем пробовала себя в роли визажиста, но не добилась успеха. Сейчас же она исправляет прикус, а все процедуры оплачивает ее свекровь.

Кстати, Наташа Королева уже потратила на лечение невестки около 70 тысяч долларов.

"Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", — говорила предательница.

Невестка Наташи Королевой / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Но некоторые поклонники не оценили стараний певицы и считают, что Королева тратит слишком много денег на Мелиссу.

"Дешевле было бы новую жену найти сыночке";

"Визуально смотрится челюсть также, как и раньше";

"Да уж. Девица просто пропуск в рай получила", — писали россияне в Сети.

Невестка Наташи Королевой / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

